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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Стюардесса раскрыла секрет борьбы с укачиванием во время полета
Стюардесса раскрыла секрет борьбы с укачиванием во время полета - РИА Новости, 18.02.2022
Стюардесса раскрыла секрет борьбы с укачиванием во время полета
Бортпроводники поделились проверенными способами борьбы с тошнотой во время полета, сообщает The Sun. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T00:35
2022-02-18T00:35
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бортпроводники поделились проверенными способами борьбы с тошнотой во время полета, сообщает The Sun.На одном из популярных форумов у членов экипажа спросили, как они справляются с укачиванием на борту и сопутствующими неприятными симптомами. Предложенные стюардессами способы оказались не самими полезными, но действенными."Налейте в чашку колу и перелейте в другую. Так минимум десять раз. Задача — освободить жидкость от газа", — говорит один из экспертов. Потом медленно пейте напиток, должно стать легче, обещает он."Еще можно так же поэкспериментировать с лимонадом", — добавил другой стюард.Цитрусовые, по словам бортпроводников, способствуют уменьшению неприятных ощущений. Есть и еще один трюк: "Накапайте в горячую чашку несколько капель сока лимона и дайте пассажиру понюхать. Это уменьшает тошноту".Некоторым путешественникам помогает горячий чай с имбирем, который надо пить медленно.
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туризм, новости - туризм, пассажиры, путешествия, лайфхак
00:35 18.02.2022
 
Стюардесса раскрыла секрет борьбы с укачиванием во время полета

Названы напитки, которые уменьшают неприятные ощущения в желудке во время полета

© Depositphotos / halfpointПассажир на борту самолета
Пассажир на борту самолета - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Depositphotos / halfpoint
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бортпроводники поделились проверенными способами борьбы с тошнотой во время полета, сообщает The Sun.
На одном из популярных форумов у членов экипажа спросили, как они справляются с укачиванием на борту и сопутствующими неприятными симптомами. Предложенные стюардессами способы оказались не самими полезными, но действенными.
"Налейте в чашку колу и перелейте в другую. Так минимум десять раз. Задача — освободить жидкость от газа", — говорит один из экспертов. Потом медленно пейте напиток, должно стать легче, обещает он.
"Еще можно так же поэкспериментировать с лимонадом", — добавил другой стюард.
Цитрусовые, по словам бортпроводников, способствуют уменьшению неприятных ощущений. Есть и еще один трюк: "Накапайте в горячую чашку несколько капель сока лимона и дайте пассажиру понюхать. Это уменьшает тошноту".
Некоторым путешественникам помогает горячий чай с имбирем, который надо пить медленно.
Пассажиры в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 06:02Туризм
Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту
 
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