https://ria.ru/20220218/produkty-1773495661.html

В России придумали, как не повышать цены на продукты

"Ъ": производители продуктов в России уменьшили упаковки для сохранения цен - РИА Новости, 18.02.2022

В России придумали, как не повышать цены на продукты

Производители начали уменьшать размер упаковки товаров для сохранения цен, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:28

2022-02-18T10:28

2022-02-18T16:56

экономика

nestle s.a.

danone

верный

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Производители начали уменьшать размер упаковки товаров для сохранения цен, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.По данным собеседника газеты, такой шаг при росте затрат на производство позволяет держать цены на прежнем уровне. Так, сообщается, что ранее шоколад "Россия" от компании Nestle весил 85 граммов, теперь же его начали поставлять в упаковке по 82 грамма. Также снизился и объем растворимого кофе — с 95 граммов до 85.В свою очередь, "Макфа" стала продавать макаронные изделия весом 400 граммов вместо 450, питьевые йогурты "Активиа" от Danone стали меньше на десять граммов — 260 против 270 ранее. Кроме того, Heineken ввела в ассортимент пиво в банке объемом 0,43 литра.В части компаний эту информацию не подтверждали и не комментировали.В сети магазинов "Верный" заявили, что уменьшение размеров упаковок позволяет оставлять конечную цену для покупателя на прежнем уровне, при этом падения спроса зафиксировано не было. По словам исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповичева, даже минимальное снижение веса продукции при больших масштабах может помочь оптимизировать издержки.

https://realty.ria.ru/20220215/tseny-1772820145.html

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экономика, nestle s.a., danone, верный, общество