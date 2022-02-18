Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/produkty-1773495661.html
В России придумали, как не повышать цены на продукты
"Ъ": производители продуктов в России уменьшили упаковки для сохранения цен - РИА Новости, 18.02.2022
В России придумали, как не повышать цены на продукты
Производители начали уменьшать размер упаковки товаров для сохранения цен, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:28
2022-02-18T16:56
экономика
nestle s.a.
danone
верный
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_257:242:1920:1177_1920x0_80_0_0_957bb48566122a351bcd59efc949846c.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Производители начали уменьшать размер упаковки товаров для сохранения цен, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.По данным собеседника газеты, такой шаг при росте затрат на производство позволяет держать цены на прежнем уровне. Так, сообщается, что ранее шоколад "Россия" от компании Nestle весил 85 граммов, теперь же его начали поставлять в упаковке по 82 грамма. Также снизился и объем растворимого кофе — с 95 граммов до 85.В свою очередь, "Макфа" стала продавать макаронные изделия весом 400 граммов вместо 450, питьевые йогурты "Активиа" от Danone стали меньше на десять граммов — 260 против 270 ранее. Кроме того, Heineken ввела в ассортимент пиво в банке объемом 0,43 литра.В части компаний эту информацию не подтверждали и не комментировали.В сети магазинов "Верный" заявили, что уменьшение размеров упаковок позволяет оставлять конечную цену для покупателя на прежнем уровне, при этом падения спроса зафиксировано не было. По словам исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповичева, даже минимальное снижение веса продукции при больших масштабах может помочь оптимизировать издержки.
https://realty.ria.ru/20220215/tseny-1772820145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_e6f77b2e6c616107164738a1282d1442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, nestle s.a., danone, верный, общество
10:28 18.02.2022 (обновлено: 16:56 18.02.2022)
 
"Ъ": производители продуктов в России уменьшили упаковки для сохранения цен

"Ъ": производители продуктов в России решили уменьшить упаковки из-за роста цен

© Pixabay / Squirrel_photosПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Pixabay / Squirrel_photos
Продуктовый магазин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Производители начали уменьшать размер упаковки товаров для сохранения цен, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.
По данным собеседника газеты, такой шаг при росте затрат на производство позволяет держать цены на прежнем уровне. Так, сообщается, что ранее шоколад "Россия" от компании Nestle весил 85 граммов, теперь же его начали поставлять в упаковке по 82 грамма. Также снизился и объем растворимого кофе — с 95 граммов до 85.
В свою очередь, "Макфа" стала продавать макаронные изделия весом 400 граммов вместо 450, питьевые йогурты "Активиа" от Danone стали меньше на десять граммов — 260 против 270 ранее. Кроме того, Heineken ввела в ассортимент пиво в банке объемом 0,43 литра.
В части компаний эту информацию не подтверждали и не комментировали.
В сети магазинов "Верный" заявили, что уменьшение размеров упаковок позволяет оставлять конечную цену для покупателя на прежнем уровне, при этом падения спроса зафиксировано не было. По словам исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповичева, даже минимальное снижение веса продукции при больших масштабах может помочь оптимизировать издержки.
Недвижимость - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 03:24
Сбербанк оценил рост цен на жилье в России в 2022 году
 
ЭкономикаNestle S.A.DanoneВерныйОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала