https://ria.ru/20220218/priznanie-1773535939.html

Резников утверждает, что Россия готовит обоснования для признания ДНР и ЛНР

Резников утверждает, что Россия готовит обоснования для признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

Резников утверждает, что Россия готовит обоснования для признания ДНР и ЛНР

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия готовит обоснования для признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:40

2022-02-18T12:40

2022-02-18T13:08

в мире

украина

министерство обороны украины

алексей резников

ситуация в днр и лнр

абхазия

южная осетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757694498_0:78:3502:2048_1920x0_80_0_0_f506ef94037ef2432324910fdd9afab0.jpg

КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия готовит обоснования для признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по "грузинскому сценарию".Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан."Кремль все равно готовит обоснование для признания ОРДЛО (ДНР и ЛНР - ред.) по сценарию, отработанном в Грузии, несмотря на то, будет ли он реализован. Просто для того, чтобы иметь этот вариант на столе", - сказал Резников, выступая в Верховной раде в ходе "Часа вопросов к правительству".При этом он опроверг намерения Киева начать наступление в Донбассе. "В очередной раз подчеркиваю: Украина усиливает свою оборону, но у нас нет намерения предпринимать какие-либо силовые действия по отношению к ОРДЛО или Крыму. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане, и мы не будем подвергать их опасности", - сказал министр.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.

https://ria.ru/20220218/priznanie-1773462694.html

https://ria.ru/20220217/priznanie-1773290827.html

https://ria.ru/20220128/nota-1770057588.html

украина

абхазия

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, министерство обороны украины, алексей резников, ситуация в днр и лнр, абхазия, южная осетия