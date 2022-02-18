https://ria.ru/20220218/priznanie-1773462694.html

Ряд стран в СБ ООН выступили против признания ДНР и ЛНР Россией

Ряд стран в СБ ООН выступили против признания ДНР и ЛНР Россией - РИА Новости, 18.02.2022

Ряд стран в СБ ООН выступили против признания ДНР и ЛНР Россией

Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, входящие в СБ ООН, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН выразили серьезную обеспокоенность в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T01:43

2022-02-18T01:43

2022-02-18T01:43

в мире

россия

лнр

днр

франция

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1920x0_80_0_0_9fdb8bf66eb348629046143b16bc8c65.jpg

ООН, 18 фев – РИА Новости. Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, входящие в СБ ООН, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с призывом депутатов Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, зачитал соответствующее заявление постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.Заявление было сделано после заседания СБ ООН, посвященного выполнению минских договоренностей. Россия на заседании указала на то, что за 7 лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Западные представители вновь обвиняли Россию в якобы готовящейся "агрессии" против Украины, которую РФ много раз отвергала.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/peskov-1773429339.html

россия

франция

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, лнр, днр, франция, германия, украина