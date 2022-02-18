Ряд стран в СБ ООН выступили против признания ДНР и ЛНР Россией
На заседании СБ ООН представители шести стран выступили против признания ДНР и ЛНР Россией
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН
ООН, 18 фев – РИА Новости. Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, входящие в СБ ООН, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с призывом депутатов Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, зачитал соответствующее заявление постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
"Мы выразили серьезную обеспокоенность в связи с обращением российской Госдумы, которое призывает президента РФ признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики, что было бы нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал де Ривьер журналистам.
Заявление было сделано после заседания СБ ООН, посвященного выполнению минских договоренностей. Россия на заседании указала на то, что за 7 лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Западные представители вновь обвиняли Россию в якобы готовящейся "агрессии" против Украины, которую РФ много раз отвергала.