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Ряд стран в СБ ООН выступили против признания ДНР и ЛНР Россией
Ряд стран в СБ ООН выступили против признания ДНР и ЛНР Россией - РИА Новости, 18.02.2022
Ряд стран в СБ ООН выступили против признания ДНР и ЛНР Россией
Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, входящие в СБ ООН, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН выразили серьезную обеспокоенность в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T01:43
2022-02-18T01:43
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ООН, 18 фев – РИА Новости. Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, входящие в СБ ООН, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с призывом депутатов Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, зачитал соответствующее заявление постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.Заявление было сделано после заседания СБ ООН, посвященного выполнению минских договоренностей. Россия на заседании указала на то, что за 7 лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Западные представители вновь обвиняли Россию в якобы готовящейся "агрессии" против Украины, которую РФ много раз отвергала.
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в мире, россия, лнр, днр, франция, германия, украина
01:43 18.02.2022
 
Ряд стран в СБ ООН выступили против признания ДНР и ЛНР Россией

На заседании СБ ООН представители шести стран выступили против признания ДНР и ЛНР Россией

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН
Читать ria.ru в
ООН, 18 фев – РИА Новости. Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, входящие в СБ ООН, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с призывом депутатов Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, зачитал соответствующее заявление постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
"Мы выразили серьезную обеспокоенность в связи с обращением российской Госдумы, которое призывает президента РФ признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики, что было бы нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал де Ривьер журналистам.
Заявление было сделано после заседания СБ ООН, посвященного выполнению минских договоренностей. Россия на заседании указала на то, что за 7 лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Западные представители вновь обвиняли Россию в якобы готовящейся "агрессии" против Украины, которую РФ много раз отвергала.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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