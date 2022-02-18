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Посол России в Лондоне рассказал о союзе Украины, Польши и Британии
Посол России в Лондоне рассказал о союзе Украины, Польши и Британии - РИА Новости, 18.02.2022
Посол России в Лондоне рассказал о союзе Украины, Польши и Британии
Тройственный союз Великобритании, Польши и Украины является сиюминутным, так как не отвечает интересам этих стран, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:03
2022-02-18T15:03
2022-02-18T15:09
в мире
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великобритания
украина
андрей келин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тройственный союз Великобритании, Польши и Украины является сиюминутным, так как не отвечает интересам этих стран, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Это все настолько искусственно. Между Великобританией, Польшей и Украиной я не вижу основного - экономического фундамента взаимодействия. На нем можно строить какие-то другие политические отношения, в том числе военные. Не просматривается главного", - заявил Келин в эфире канала "Россия 24".По его словам, "можно объявить о любых тройственных союзах, тем более через голову остальных европейских стран". "Но мне кажется, это такая сиюминутная, конъюнктурная, не отвечающая потребностям безопасности конструкция", - отметил Келин."Она проживет какое-то время в умах, но не сильно", - спрогнозировал он.
https://ria.ru/20220206/rol-1771304292.html
https://ria.ru/20220204/mid-1771066143.html
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в мире, польша, великобритания, украина, андрей келин
15:03 18.02.2022 (обновлено: 15:09 18.02.2022)
Посол России в Лондоне рассказал о союзе Украины, Польши и Британии
Посол России Келин назвал союз Украины, Польши и Британии сиюминутной инициативой