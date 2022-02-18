https://ria.ru/20220218/pogoda-1773467161.html

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на будущей неделе

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на будущей неделе - РИА Новости, 18.02.2022

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на будущей неделе

Температура, соответствующая апрельским значениям, будет наблюдаться в ближайшие дни в центре Европейской России, в среду немного похолодает до мартовских... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T04:09

2022-02-18T04:09

2022-02-18T04:09

общество

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура, соответствующая апрельским значениям, будет наблюдаться в ближайшие дни в центре Европейской России, в среду немного похолодает до мартовских значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что температура в центре региона будет достигать +5 градусов в конце текущей недели, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля градусов. Такая погода, скорее всего, сохранится до конца недели.Ученый отметил, что первая половина февраля в центре Европейской России была на 6,5 градусов теплее нормы.

https://ria.ru/20220218/pogoda-1773465292.html

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общество, россия