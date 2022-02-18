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Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на будущей неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на будущей неделе - РИА Новости, 18.02.2022
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на будущей неделе
Температура, соответствующая апрельским значениям, будет наблюдаться в ближайшие дни в центре Европейской России, в среду немного похолодает до мартовских... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T04:09
2022-02-18T04:09
2022-02-18T04:09
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура, соответствующая апрельским значениям, будет наблюдаться в ближайшие дни в центре Европейской России, в среду немного похолодает до мартовских значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что температура в центре региона будет достигать +5 градусов в конце текущей недели, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля градусов. Такая погода, скорее всего, сохранится до конца недели.Ученый отметил, что первая половина февраля в центре Европейской России была на 6,5 градусов теплее нормы.
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общество, россия
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на будущей неделе
Вильфанд пообещал жителям Центральной России на будущей неделе весеннюю температуру
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура, соответствующая апрельским значениям, будет наблюдаться в ближайшие дни в центре Европейской России, в среду немного похолодает до мартовских значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В конце этой недели температура в центре Европейской России будет соответствовать апрельским значениям, аномалия будет составлять 10-11 градусов. В среду похолодает до мартовских значений, аномалия будет составлять около пять градусов", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что температура в центре региона будет достигать +5 градусов в конце текущей недели, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля градусов. Такая погода, скорее всего, сохранится до конца недели.
Ученый отметил, что первая половина февраля в центре Европейской России была на 6,5 градусов теплее нормы.