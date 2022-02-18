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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220218/pattinson-1773416366.html
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена" - РИА Новости, 18.02.2022
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"
Актер Роберт Паттинсон стал гостем шоу Джимми Киммела и рассказал о переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен". РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T04:47
2022-02-18T11:23
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новости культуры
кино и сериалы
роберт паттинсон
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Роберт Паттинсон стал гостем шоу Джимми Киммела и рассказал о переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен". Несмотря на то, что актер участвовал в таких популярных кинофраншизах, как "Сумерки" и "Гарри Поттер", презентовать фильм о супергерое в плаще из комиксов DC оказалось тяжелым испытанием. "Это из-за того, что если ты плохой Бэтмен, то это будет катастрофа не так ли?" — поинтересовался ведущий Джимми Киммел.На это актер ответил, что слышал эти слова. Однако его утешили. Актер добавил, что только три дня назад наконец-то успокоился и решился посмотреть картину целиком. Для этого он подготовился: потренировался, поел сладкого и зарядился кофеином.Помогла Роберту Паттинсону и поддержка его девушки модель и актриса Сьюки Уотерхаус, которая, по словам актера, после просмотра даже расплакалась. Премьера "Бэтмена" в российских кинотеатрах состоится 2 марта. Вместе с Паттинсоном в нем также появятся Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон
04:47 18.02.2022 (обновлено: 11:23 18.02.2022)
 
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"

Роберт Паттинсон рассказал о страхе, который испытывал перед выпуском фильма "Бэтмен"

© DC Comics, 2022Кадр из фильма "Бэтмен"
Кадр из фильма Бэтмен
© DC Comics, 2022
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Роберт Паттинсон стал гостем шоу Джимми Киммела и рассказал о переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен".

"Я был в абсолютном ужасе, — признался Паттинсон, — я давно так не боялся выпускать фильм".

Несмотря на то, что актер участвовал в таких популярных кинофраншизах, как "Сумерки" и "Гарри Поттер", презентовать фильм о супергерое в плаще из комиксов DC оказалось тяжелым испытанием.
"Это из-за того, что если ты плохой Бэтмен, то это будет катастрофа не так ли?" — поинтересовался ведущий Джимми Киммел.
© Аккаунт в Twitter "Matt Reeves"Постер к новому фильму "Бэтмен"
Постер к новому фильму Бэтмен
© Аккаунт в Twitter "Matt Reeves"
Постер к новому фильму "Бэтмен"
На это актер ответил, что слышал эти слова. Однако его утешили.
"Если ничего не получится, ты все равно будешь частью чего-то действительно особенного. Я такой, я не хочу быть худшим. Это то, за что меня запомнят", — пояснил он.
Актер добавил, что только три дня назад наконец-то успокоился и решился посмотреть картину целиком. Для этого он подготовился: потренировался, поел сладкого и зарядился кофеином.
"После такой подготовки, что бы я ни смотрел, я восклицаю: "Да!" — прокомментировал он.
Помогла Роберту Паттинсону и поддержка его девушки модель и актриса Сьюки Уотерхаус, которая, по словам актера, после просмотра даже расплакалась.
Премьера "Бэтмена" в российских кинотеатрах состоится 2 марта. Вместе с Паттинсоном в нем также появятся Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис и другие.
Кадр из трейлера фильма Бэтмен
28 декабря 2021, 13:36Культура
Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном
 
КультураНовости культурыКино и сериалыРоберт Паттинсон
 
 
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