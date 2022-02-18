https://ria.ru/20220218/pattinson-1773416366.html
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена" - РИА Новости, 18.02.2022
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"
Актер Роберт Паттинсон стал гостем шоу Джимми Киммела и рассказал о переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен". РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T04:47
2022-02-18T04:47
2022-02-18T11:23
культура
новости культуры
кино и сериалы
роберт паттинсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773417692_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_cd8832e3c095dc775541e141ffca1ffb.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Роберт Паттинсон стал гостем шоу Джимми Киммела и рассказал о переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен". Несмотря на то, что актер участвовал в таких популярных кинофраншизах, как "Сумерки" и "Гарри Поттер", презентовать фильм о супергерое в плаще из комиксов DC оказалось тяжелым испытанием. "Это из-за того, что если ты плохой Бэтмен, то это будет катастрофа не так ли?" — поинтересовался ведущий Джимми Киммел.На это актер ответил, что слышал эти слова. Однако его утешили. Актер добавил, что только три дня назад наконец-то успокоился и решился посмотреть картину целиком. Для этого он подготовился: потренировался, поел сладкого и зарядился кофеином.Помогла Роберту Паттинсону и поддержка его девушки модель и актриса Сьюки Уотерхаус, которая, по словам актера, после просмотра даже расплакалась. Премьера "Бэтмена" в российских кинотеатрах состоится 2 марта. Вместе с Паттинсоном в нем также появятся Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис и другие.
https://ria.ru/20211228/trailer-1765778886.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773417692_283:0:2560:1708_1920x0_80_0_0_307fd75ee607ba67f4b767bb389cdf26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон
04:47 18.02.2022 (обновлено: 11:23 18.02.2022)
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"
Роберт Паттинсон рассказал о страхе, который испытывал перед выпуском фильма "Бэтмен"
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Актер Роберт Паттинсон стал
гостем шоу Джимми Киммела и рассказал о переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен".
"Я был в абсолютном ужасе, — признался Паттинсон, — я давно так не боялся выпускать фильм".
Несмотря на то, что актер участвовал в таких популярных кинофраншизах, как "Сумерки" и "Гарри Поттер", презентовать фильм о супергерое в плаще из комиксов DC оказалось тяжелым испытанием.
"Это из-за того, что если ты плохой Бэтмен, то это будет катастрофа не так ли?" — поинтересовался ведущий Джимми Киммел.
На это актер ответил, что слышал эти слова. Однако его утешили.
"Если ничего не получится, ты все равно будешь частью чего-то действительно особенного. Я такой, я не хочу быть худшим. Это то, за что меня запомнят", — пояснил он.
Актер добавил, что только три дня назад наконец-то успокоился и решился посмотреть картину целиком. Для этого он подготовился: потренировался, поел сладкого и зарядился кофеином.
"После такой подготовки, что бы я ни смотрел, я восклицаю: "Да!" — прокомментировал он.
Помогла Роберту Паттинсону и поддержка его девушки модель и актриса Сьюки Уотерхаус, которая, по словам актера, после просмотра даже расплакалась.
Премьера "Бэтмена" в российских кинотеатрах состоится 2 марта. Вместе с Паттинсоном в нем также появятся Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис и другие.