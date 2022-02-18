https://ria.ru/20220218/pattinson-1773416366.html

Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"

Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена" - РИА Новости, 18.02.2022

Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"

Актер Роберт Паттинсон стал гостем шоу Джимми Киммела и рассказал о переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен". РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T04:47

2022-02-18T04:47

2022-02-18T11:23

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роберт паттинсон

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Роберт Паттинсон стал гостем шоу Джимми Киммела и рассказал о переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен". Несмотря на то, что актер участвовал в таких популярных кинофраншизах, как "Сумерки" и "Гарри Поттер", презентовать фильм о супергерое в плаще из комиксов DC оказалось тяжелым испытанием. "Это из-за того, что если ты плохой Бэтмен, то это будет катастрофа не так ли?" — поинтересовался ведущий Джимми Киммел.На это актер ответил, что слышал эти слова. Однако его утешили. Актер добавил, что только три дня назад наконец-то успокоился и решился посмотреть картину целиком. Для этого он подготовился: потренировался, поел сладкого и зарядился кофеином.Помогла Роберту Паттинсону и поддержка его девушки модель и актриса Сьюки Уотерхаус, которая, по словам актера, после просмотра даже расплакалась. Премьера "Бэтмена" в российских кинотеатрах состоится 2 марта. Вместе с Паттинсоном в нем также появятся Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис и другие.

https://ria.ru/20211228/trailer-1765778886.html

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новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон