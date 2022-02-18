Луганск и Донецк готовы в любой момент дать отпор Киеву, заявил глава ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: Луганск и Донецк готовы в любой момент дать достойный отпор Киеву
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Луганск и Донецк в любой момент готовы дать достойный отпор Киеву, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в официальном обращении к годовщине Чернухино-Дебальцевской операции.
В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. "Дебальцевский котел" стал ареной жестоких боев.
"Освобождение Чернухино-Дебальцевского плацдарма далось непросто. Силы ВСУ основательно укрепились на данном направлении и наносили массированные удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре и позициям наших военных. Несмотря на численное превосходство техники и живой силы врага, мы были сильнее, потому что защищали родную землю. Правда всегда была на нашей стороне", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
"К сожалению, жизненные уроки украинское правительство так ничему не научили. Противник регулярно нарушает минские договоренности, что только показывает политическую слабость Украины. Донбасс в это время крепнет и развивается, наращивает обороноспособность. Армии Луганской и Донецкой народных республик готовы в любой момент дать достойный отпор врагу", - заявил Пасечник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.