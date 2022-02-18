https://ria.ru/20220218/obysk-1773567121.html

В администрации Новочеркасска прошли обыски

В администрации Новочеркасска прошли обыски - РИА Новости, 18.02.2022

В администрации Новочеркасска прошли обыски

Правоохранители провели обыски в администрации Новочеркасска по делу о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка, сообщил... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:25

2022-02-18T14:25

2022-02-18T14:53

происшествия

россия

ростовская область

новочеркасск

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости. Правоохранители провели обыски в администрации Новочеркасска по делу о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. По его словам, по материалам УФСБ России по Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий"."В рамках расследования уголовного дела в администрации города проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация", - сказал представитель регионального СК.По версии следствия, неустановленные сотрудники администрации Новочеркасска незаконно предоставили в собственность местной жительнице земельный участок площадью 1178 квадратных метров, расположенный в Новочеркасске. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

https://ria.ru/20220119/obyski-1768584573.html

россия

ростовская область

новочеркасск

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происшествия, россия, ростовская область, новочеркасск, следственный комитет россии (ск рф)