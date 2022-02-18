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В администрации Новочеркасска прошли обыски
В администрации Новочеркасска прошли обыски - РИА Новости, 18.02.2022
В администрации Новочеркасска прошли обыски
Правоохранители провели обыски в администрации Новочеркасска по делу о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка, сообщил... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:25
2022-02-18T14:53
происшествия
россия
ростовская область
новочеркасск
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости. Правоохранители провели обыски в администрации Новочеркасска по делу о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. По его словам, по материалам УФСБ России по Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий"."В рамках расследования уголовного дела в администрации города проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация", - сказал представитель регионального СК.По версии следствия, неустановленные сотрудники администрации Новочеркасска незаконно предоставили в собственность местной жительнице земельный участок площадью 1178 квадратных метров, расположенный в Новочеркасске. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
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россия
ростовская область
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происшествия, россия, ростовская область, новочеркасск, следственный комитет россии (ск рф)
14:25 18.02.2022 (обновлено: 14:53 18.02.2022)
 
В администрации Новочеркасска прошли обыски

В администрации Новочеркасска прошли обыски по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости. Правоохранители провели обыски в администрации Новочеркасска по делу о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По его словам, по материалам УФСБ России по Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".
"В рамках расследования уголовного дела в администрации города проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация", - сказал представитель регионального СК.
По версии следствия, неустановленные сотрудники администрации Новочеркасска незаконно предоставили в собственность местной жительнице земельный участок площадью 1178 квадратных метров, расположенный в Новочеркасске. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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ПроисшествияРоссияРостовская областьНовочеркасскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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