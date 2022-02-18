https://ria.ru/20220218/obstrely-1773612573.html

В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли из минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Золотое-5 и Обозное, заявили... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:58

2022-02-18T16:58

2022-02-18T16:58

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

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киев

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Золотое-5 и Обозное, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5 и Обозное из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/lugansk-1773560810.html

https://ria.ru/20220218/diversanty-1773507767.html

https://ria.ru/20220217/dokazatelstva-1773444850.html

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Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина