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В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли из минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Золотое-5 и Обозное, заявили... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:58
2022-02-18T16:58
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Золотое-5 и Обозное, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5 и Обозное из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/lugansk-1773560810.html
https://ria.ru/20220218/diversanty-1773507767.html
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина
16:58 18.02.2022
 
В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК заявило о минометных обстрелах со стороны ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Золотое-5 и Обозное, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения.
Место предотвращения теракта в Луганске. Кадр видео
14:01
В ЛНР рассказали об обезвреженном в Луганске взрывном устройстве
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5 и Обозное из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:16
В ЛНР заявили о прибытии украинских диверсантов
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Здание, пострадавшее в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 21:52
В ЛНР привели доказательства обстрела детского сада украинскими силовиками
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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