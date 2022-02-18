18:44 18.02.2022 (обновлено: 19:11 18.02.2022)
Село Санжаровка в ЛНР подверглось артобстрелу со стороны Украины
Украина обстреляла из 122-миллиметровой артиллерии село Санжаровка в ЛНР
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из арторудий калибром 122 миллиметра село Санжаровка в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили журналистам в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения.
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР селу Санжаровка из арторудий калибром 122 миллиметра.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Кирилл Волков