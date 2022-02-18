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Село Санжаровка в ЛНР подверглось артобстрелу со стороны Украины
Село Санжаровка в ЛНР подверглось артобстрелу со стороны Украины - РИА Новости, 18.02.2022
Село Санжаровка в ЛНР подверглось артобстрелу со стороны Украины
Украинские силовики обстреляли из арторудий калибром 122 миллиметра село Санжаровка в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили журналистам в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:44
2022-02-18T19:11
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из арторудий калибром 122 миллиметра село Санжаровка в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили журналистам в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР селу Санжаровка из арторудий калибром 122 миллиметра.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html
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луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
18:44 18.02.2022 (обновлено: 19:11 18.02.2022)
 
Село Санжаровка в ЛНР подверглось артобстрелу со стороны Украины

Украина обстреляла из 122-миллиметровой артиллерии село Санжаровка в ЛНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из арторудий калибром 122 миллиметра село Санжаровка в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили журналистам в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения.
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"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР селу Санжаровка из арторудий калибром 122 миллиметра.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Глава ЛНР Леонид Пасечник призывает жителей срочно эвакуироваться в Россию - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 17:04
Пасечник призвал жителей ЛНР эвакуироваться в Россию
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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