https://ria.ru/20220218/obstrel-1773647982.html

Село Санжаровка в ЛНР подверглось артобстрелу со стороны Украины

Село Санжаровка в ЛНР подверглось артобстрелу со стороны Украины - РИА Новости, 18.02.2022

Село Санжаровка в ЛНР подверглось артобстрелу со стороны Украины

Украинские силовики обстреляли из арторудий калибром 122 миллиметра село Санжаровка в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили журналистам в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:44

2022-02-18T18:44

2022-02-18T19:11

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102955_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdcab8c6f09f31bf0aeced740d681cac.jpg

ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из арторудий калибром 122 миллиметра село Санжаровка в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили журналистам в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР селу Санжаровка из арторудий калибром 122 миллиметра.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html

https://ria.ru/20220218/lnr-1773614721.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины