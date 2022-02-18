11:36 18.02.2022 (обновлено: 12:01 18.02.2022)
В ЛНР заявили о трех новых обстрелах со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК заявило о трех новых обстрелах со стороны ВСУ
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, открыв огонь по трем населенным пунктам, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики с начала суток восемь раз открывали огонь по территории республики.
"Вооруженные формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиновка, Сокольники и Голубовское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.