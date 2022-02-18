Опубликованы первые постеры нового сезона "Очень странных дел"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Сети появились первые постеры четвертого сезона "Очень странных дел". Они опубликованы в официальных микроблога сериала. На первом плакате изображен шериф Джим Хоппер (Дэвид Харбор) и еще двое персонажей. Их лиц не видно. На втором постере показана девочка. Она стоит спиной к камере. Судя по ссылке в Instagram на аккаунт актрисы Милли Бобби Браун, на кадре представлена ее героиня Одиннадцатая. На третьем снимке несколько персонажей запечатлены в доме Крила. В сериале было показано, как в 1959 году там происходили мистические события, приведшие к тому, что глава семейства убил своих родных. После здание было заброшено. Однако в 1986 герои шоу выяснили, что зло еще не покинуло этот особняк. На следующем ки-арте изображены четыре героя. Они идут по дороге по направлению к зловещей трещине в земле, из которой вырывается пламя. На пятом постере четыре картинки склеены в одну. "У каждого конца есть начало. Первая часть выйдет 27 мая. Вторая — 1 июля", — Netflix раскрыл дату релиза одного из самых ожидаемых проектов.Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.
На втором постере показана девочка. Она стоит спиной к камере. Судя по ссылке в Instagram на аккаунт актрисы Милли Бобби Браун, на кадре представлена ее героиня Одиннадцатая.
На третьем снимке несколько персонажей запечатлены в доме Крила. В сериале было показано, как в 1959 году там происходили мистические события, приведшие к тому, что глава семейства убил своих родных. После здание было заброшено. Однако в 1986 герои шоу выяснили, что зло еще не покинуло этот особняк.
На следующем ки-арте изображены четыре героя. Они идут по дороге по направлению к зловещей трещине в земле, из которой вырывается пламя. На пятом постере четыре картинки склеены в одну.
"У каждого конца есть начало. Первая часть выйдет 27 мая. Вторая — 1 июля", — Netflix раскрыл дату релиза одного из самых ожидаемых проектов.
Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.
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