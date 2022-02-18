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Усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности, заявили в Минске
Усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности, заявили в Минске - РИА Новости, 18.02.2022
Усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности, заявили в Минске
Усиление концентрации войск НАТО, наращивание военного присутствия у западных границ Белоруссии создают угрозу национальной безопасности республики, заявил в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:35
2022-02-18T13:09
в мире
белоруссия
мид белоруссии
владимир макей
нато
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Усиление концентрации войск НАТО, наращивание военного присутствия у западных границ Белоруссии создают угрозу национальной безопасности республики, заявил в пятницу глава МИД Владимир Макей."Серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси создали усиление концентрации войск НАТО и наращивание военного присутствия вблизи наших западных рубежей под предлогом "эскалации" так называемого миграционного кризиса, а также нагнетание напряженности вокруг Украины, из которой настойчиво пытаются "сотворить" объект агрессии, в том числе якобы исходящей с территории нашей страны", - приводит слова Макея агентство Sputnik.Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".
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в мире, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей , нато
12:35 18.02.2022 (обновлено: 13:09 18.02.2022)
 
Усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности, заявили в Минске

Глава МИД Макей: усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности Белоруссии

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Усиление концентрации войск НАТО, наращивание военного присутствия у западных границ Белоруссии создают угрозу национальной безопасности республики, заявил в пятницу глава МИД Владимир Макей.
"Серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси создали усиление концентрации войск НАТО и наращивание военного присутствия вблизи наших западных рубежей под предлогом "эскалации" так называемого миграционного кризиса, а также нагнетание напряженности вокруг Украины, из которой настойчиво пытаются "сотворить" объект агрессии, в том числе якобы исходящей с территории нашей страны", - приводит слова Макея агентство Sputnik.
Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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