12:35 18.02.2022 (обновлено: 13:09 18.02.2022)
Усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности, заявили в Минске
Глава МИД Макей: усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности Белоруссии
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Усиление концентрации войск НАТО, наращивание военного присутствия у западных границ Белоруссии создают угрозу национальной безопасности республики, заявил в пятницу глава МИД Владимир Макей.
"Серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси создали усиление концентрации войск НАТО и наращивание военного присутствия вблизи наших западных рубежей под предлогом "эскалации" так называемого миграционного кризиса, а также нагнетание напряженности вокруг Украины, из которой настойчиво пытаются "сотворить" объект агрессии, в том числе якобы исходящей с территории нашей страны", - приводит слова Макея агентство Sputnik.
Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".