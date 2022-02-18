https://ria.ru/20220218/nato-1773534627.html

Усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности, заявили в Минске

Усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности, заявили в Минске - РИА Новости, 18.02.2022

Усиление концентрации НАТО создает угрозу безопасности, заявили в Минске

Усиление концентрации войск НАТО, наращивание военного присутствия у западных границ Белоруссии создают угрозу национальной безопасности республики, заявил в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:35

2022-02-18T12:35

2022-02-18T13:09

в мире

белоруссия

мид белоруссии

владимир макей

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg

МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Усиление концентрации войск НАТО, наращивание военного присутствия у западных границ Белоруссии создают угрозу национальной безопасности республики, заявил в пятницу глава МИД Владимир Макей."Серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси создали усиление концентрации войск НАТО и наращивание военного присутствия вблизи наших западных рубежей под предлогом "эскалации" так называемого миграционного кризиса, а также нагнетание напряженности вокруг Украины, из которой настойчиво пытаются "сотворить" объект агрессии, в том числе якобы исходящей с территории нашей страны", - приводит слова Макея агентство Sputnik.Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".

https://ria.ru/20220217/nato-1773352623.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей , нато