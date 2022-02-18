https://ria.ru/20220218/napadenie-1773550099.html

Московский пенсионер частично признал вину в нападении с топором на дочь

Московский пенсионер частично признал вину в нападении с топором на дочь - РИА Новости, 18.02.2022

Московский пенсионер частично признал вину в нападении с топором на дочь

Пенсионер, обвиняемый в нападении с молотком и топором на свою дочь в Москве, на допросе частично признал вину, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:23

2022-02-18T13:23

2022-02-18T13:23

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пенсионер, обвиняемый в нападении с молотком и топором на свою дочь в Москве, на допросе частично признал вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Накануне Иванова рассказывала, что следователи завели уголовное дело после того, как пожилой мужчина напал с молотком и топором на свою дочь в Москве, женщина госпитализирована."Расследуется уголовное дело в отношении 82-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)... Фигурант задержан… в ходе допроса он частично признал свою вину. Для оценки его психического состояния здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза... В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения", - сказала она.По данным следствия, днём 17 февраля в квартире дома, расположенного по Криворожской улице в Москве, между отцом 1939 года рождения и дочерью 1966 года рождения произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове молотком. Добавляется, что потерпевшая, спасаясь, выбежала на улицу, где отец догнал ее и нанес ещё несколько ударов по голове топором. Нападение было пресечено случайными очевидцами, а женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована.

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772823229.html

https://ria.ru/20220214/napadenie-1772651951.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия