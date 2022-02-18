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Московский пенсионер частично признал вину в нападении с топором на дочь
Московский пенсионер частично признал вину в нападении с топором на дочь - РИА Новости, 18.02.2022
Московский пенсионер частично признал вину в нападении с топором на дочь
Пенсионер, обвиняемый в нападении с молотком и топором на свою дочь в Москве, на допросе частично признал вину, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:23
2022-02-18T13:23
2022-02-18T13:23
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пенсионер, обвиняемый в нападении с молотком и топором на свою дочь в Москве, на допросе частично признал вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Накануне Иванова рассказывала, что следователи завели уголовное дело после того, как пожилой мужчина напал с молотком и топором на свою дочь в Москве, женщина госпитализирована."Расследуется уголовное дело в отношении 82-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)... Фигурант задержан… в ходе допроса он частично признал свою вину. Для оценки его психического состояния здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза... В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения", - сказала она.По данным следствия, днём 17 февраля в квартире дома, расположенного по Криворожской улице в Москве, между отцом 1939 года рождения и дочерью 1966 года рождения произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове молотком. Добавляется, что потерпевшая, спасаясь, выбежала на улицу, где отец догнал ее и нанес ещё несколько ударов по голове топором. Нападение было пресечено случайными очевидцами, а женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована.
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происшествия, москва, россия
Московский пенсионер частично признал вину в нападении с топором на дочь
Московский пенсионер частично признал вину в нападении с молотком и топором на дочь