https://ria.ru/20220218/napadenie-1773488258.html

В Москве задержали второго мужчину по подозрению в нападении на полицейских

В Москве задержали второго мужчину по подозрению в нападении на полицейских - РИА Новости, 18.02.2022

В Москве задержали второго мужчину по подозрению в нападении на полицейских

Задержан второй мужчина, подозреваемый в нападении на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:41

2022-02-18T09:41

2022-02-18T12:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Задержан второй мужчина, подозреваемый в нападении на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 17 февраля на станции "Тульская" один из подозреваемых отказал сотрудникам полиции в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками. Второй подозреваемый пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся. Было возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет."По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.Добавляется, что следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения, связанной с лишением свободы.

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772823229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва