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В Москве задержали второго мужчину по подозрению в нападении на полицейских
В Москве задержали второго мужчину по подозрению в нападении на полицейских - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве задержали второго мужчину по подозрению в нападении на полицейских
Задержан второй мужчина, подозреваемый в нападении на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:41
2022-02-18T09:41
2022-02-18T12:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Задержан второй мужчина, подозреваемый в нападении на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 17 февраля на станции "Тульская" один из подозреваемых отказал сотрудникам полиции в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками. Второй подозреваемый пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся. Было возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет."По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.Добавляется, что следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения, связанной с лишением свободы.
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происшествия, москва
09:41 18.02.2022 (обновлено: 12:30 18.02.2022)
В Москве задержали второго мужчину по подозрению в нападении на полицейских
В Москве задержали второго мужчину, подозреваемого в нападении на полицейских в метро
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Задержан второй мужчина, подозреваемый в нападении на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, сообщила
журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 17 февраля на станции "Тульская" один из подозреваемых отказал сотрудникам полиции в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками. Второй подозреваемый пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся. Было возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет.
"По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.
Добавляется, что следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения, связанной с лишением свободы.