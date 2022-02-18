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Полиция Оттавы пригрозила протестующим "серьезным наказанием"

Полиция Оттавы пригрозила протестующим "серьезным наказанием" - РИА Новости, 18.02.2022

Полиция Оттавы пригрозила протестующим "серьезным наказанием"

Исполняющий обязанности главы полиции Оттавы предупредил, что власти готовы в ближайшее время предпринять меры против протестующих в центре канадской столицы. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T00:46

2022-02-18T00:46

2022-02-18T00:46

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы полиции Оттавы предупредил, что власти готовы в ближайшее время предпринять меры против протестующих в центре канадской столицы."Мы укрепляем наши ресурсы, составляем четкий план и готовимся к действиям. Действия будут предприняты в ближайшее время", - сказал на брифинге и. о. руководителя полиции Оттавы Стив Белл. Он временно возглавил правоохранительные органы столицы Канады после того, как во вторник на фоне протестов этот пост покинул Питер Слоли.В Twitter-аккаунте полиции Оттавы в свою очередь сообщается, что "в соответствии с провинциальными и федеральными законами" протестующие будут "подвергнуты серьезному наказанию", если они не прекратят незаконные действия и не уберут машины и другое имущество с территории незаконных протестов.Ранее в четверг министр финансов Канады Христя Фриланд объявила, что власти замораживают счета и криптокошельки протестующих против коронавирусных ограничений. Сообщалось, что этой мере подверглись уже по меньшей мере два человека, но власти анонсировали, что это коснется большего числа протестующих.Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.

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