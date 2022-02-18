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https://ria.ru/20220218/naemniki-1773561596.html
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс - РИА Новости, 18.02.2022
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс
Российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:05
2022-02-18T14:12
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
косово
албания
босния и герцеговина
украина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс, сообщил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров."Канцлер ФРГ Олаф Шольц и все остальные натовцы говорят, что НАТО – оборонительный альянс. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров напомнил Шольцу о бомбежках Югославии в 1999 году. Тот сказал, что НАТО вмешалась, чтобы предотвратить геноцид косовских албанцев. Мол, они всё успешно сделали, и сейчас этот край процветает", - напомнил министр.Он отметил, что край "далеко не процветает". " Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают, в том числе США. Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - рассказал Лавров.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220131/naemniki-1770244789.html
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косово
албания
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, косово, албания, босния и герцеговина, украина, ситуация в днр и лнр
14:05 18.02.2022 (обновлено: 14:12 18.02.2022)
 
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс

Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах для отправки в Донбасс

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинский военный в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс, сообщил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Канцлер ФРГ Олаф Шольц и все остальные натовцы говорят, что НАТО – оборонительный альянс. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров напомнил Шольцу о бомбежках Югославии в 1999 году. Тот сказал, что НАТО вмешалась, чтобы предотвратить геноцид косовских албанцев. Мол, они всё успешно сделали, и сейчас этот край процветает", - напомнил министр.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 07:03
Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник
Он отметил, что край "далеко не процветает". " Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают, в том числе США. Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - рассказал Лавров.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 07:19
Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровКосовоАлбанияБосния и ГерцеговинаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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