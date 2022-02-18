https://ria.ru/20220218/naemniki-1773561596.html

Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс

Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс - РИА Новости, 18.02.2022

Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс

Российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:05

2022-02-18T14:05

2022-02-18T14:12

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

косово

албания

босния и герцеговина

украина

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс, сообщил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров."Канцлер ФРГ Олаф Шольц и все остальные натовцы говорят, что НАТО – оборонительный альянс. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров напомнил Шольцу о бомбежках Югославии в 1999 году. Тот сказал, что НАТО вмешалась, чтобы предотвратить геноцид косовских албанцев. Мол, они всё успешно сделали, и сейчас этот край процветает", - напомнил министр.Он отметил, что край "далеко не процветает". " Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают, в том числе США. Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - рассказал Лавров.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220131/naemniki-1770244789.html

https://ria.ru/20220131/tsru-1770245578.html

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албания

босния и герцеговина

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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, косово, албания, босния и герцеговина, украина, ситуация в днр и лнр