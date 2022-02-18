https://ria.ru/20220218/naemniki-1773561596.html
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс - РИА Новости, 18.02.2022
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс
Российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:05
2022-02-18T14:05
2022-02-18T14:12
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
косово
албания
босния и герцеговина
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772481526_0:147:3263:1982_1920x0_80_0_0_f2bf40bedc0dcf06055248e7ce8d2ee3.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс, сообщил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров."Канцлер ФРГ Олаф Шольц и все остальные натовцы говорят, что НАТО – оборонительный альянс. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров напомнил Шольцу о бомбежках Югославии в 1999 году. Тот сказал, что НАТО вмешалась, чтобы предотвратить геноцид косовских албанцев. Мол, они всё успешно сделали, и сейчас этот край процветает", - напомнил министр.Он отметил, что край "далеко не процветает". " Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают, в том числе США. Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - рассказал Лавров.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220131/naemniki-1770244789.html
https://ria.ru/20220131/tsru-1770245578.html
россия
косово
албания
босния и герцеговина
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772481526_532:0:3263:2048_1920x0_80_0_0_85001912286e40229a5409ccbcf9568c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, косово, албания, босния и герцеговина, украина, ситуация в днр и лнр
14:05 18.02.2022 (обновлено: 14:12 18.02.2022)
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах для отправки в Донбасс