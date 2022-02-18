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Тверская область
https://ria.ru/20220218/nabor-1773556789.html
В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных
В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных - РИА Новости, 18.02.2022
В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных
В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных с учетом мнения жителей, сообщает пресс-служа регионального правительства. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:54
2022-02-18T13:54
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 18 фев – РИА Новости. В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных с учетом мнения жителей, сообщает пресс-служа регионального правительства.Подарочный набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем.В пресс-службе напомнили, что подарочные наборы для новорожденных появились в регионе в начале октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени.По поручению главы региона, в конце прошлого года на информационном портале Тверской области "Семейный помощник" был проведен опрос для совершенствования состава комплекта. В нем приняли участие около 38 тысяч человек. В итоге, перечень дополнен девятью новыми предметами и теперь он состоит из 69 предметов.В 2022 году предполагается вручить почти 10 тысяч таких наборов. В 2021 году семьи Верхневолжья получили более 9,3 тысячи подарков для новорожденных, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя
13:54 18.02.2022
 

В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных
В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ. 18 фев – РИА Новости. В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных с учетом мнения жителей, сообщает пресс-служа регионального правительства.
Подарочный набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем.
Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:04Тверская область
Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах
В пресс-службе напомнили, что подарочные наборы для новорожденных появились в регионе в начале октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени.
По поручению главы региона, в конце прошлого года на информационном портале Тверской области "Семейный помощник" был проведен опрос для совершенствования состава комплекта. В нем приняли участие около 38 тысяч человек. В итоге, перечень дополнен девятью новыми предметами и теперь он состоит из 69 предметов.
В 2022 году предполагается вручить почти 10 тысяч таких наборов. В 2021 году семьи Верхневолжья получили более 9,3 тысячи подарков для новорожденных, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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