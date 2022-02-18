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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220218/movie-1773359821.html
Раскрыты подробности нового фильма про Бивиса и Баттхеда
Раскрыты подробности нового фильма про Бивиса и Баттхеда - РИА Новости, 18.02.2022
Раскрыты подробности нового фильма про Бивиса и Баттхеда
Стало известно, что новый фильм про Бивиса и Баттхеда получил название "Beavis and Butt-Head Do the Universe" ("Бивис и Баттхед уделывают вселенную"). Об этом... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T01:44
2022-02-18T01:44
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Стало известно, что новый фильм про Бивиса и Баттхеда получил название "Beavis and Butt-Head Do the Universe" ("Бивис и Баттхед уделывают вселенную"). Об этом сообщает Consequence. Стриминговый сервис Paramount+ также подробнее рассказал о том, что произойдет со знаменитыми героями в грядущем полнометражном проекте. Новая лента — сиквел фильма 1996 года "Бивис и Баттхед уделывают Америку". Она объясняет, как знаменитые представители поколения X случайно отправились в путешествие во времени и из девяностых перенеслись в наши дни. "Быть может, в самом глупом космическом фильме из когда-либо существовавших Бивис и Баттхед были приговорены к космическому лагерю "творческим" судьей в 1998 году. Их одержимость симулятором стыковки (ха-ха) привела к полету на космическом шаттле с ожидаемо катастрофическими результатами. Пройдя через черную дыру, они появились в наше время, и теперь ищут любовь, злоупотребляют айфонами и преследуются Глубинным государством", — говорится в логлайне. Paramount+ еще не называл точную дату релиза, но сообщил, что премьера фильма состоится на стримере в июле этого года перед выходом в эфир новых эпизодов культового сериала про Бивиса и Баттхеда.
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новости культуры, кино и сериалы
01:44 18.02.2022
 
Раскрыты подробности нового фильма про Бивиса и Баттхеда

Раскрыты подробности сюжета и название нового фильма про Бивиса и Баттхеда

© Фото : MTVБивис и Баттхед
Бивис и Баттхед - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : MTV
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Стало известно, что новый фильм про Бивиса и Баттхеда получил название "Beavis and Butt-Head Do the Universe" ("Бивис и Баттхед уделывают вселенную"). Об этом сообщает Consequence.
Стриминговый сервис Paramount+ также подробнее рассказал о том, что произойдет со знаменитыми героями в грядущем полнометражном проекте.
Новая лента — сиквел фильма 1996 года "Бивис и Баттхед уделывают Америку". Она объясняет, как знаменитые представители поколения X случайно отправились в путешествие во времени и из девяностых перенеслись в наши дни.
"Быть может, в самом глупом космическом фильме из когда-либо существовавших Бивис и Баттхед были приговорены к космическому лагерю "творческим" судьей в 1998 году. Их одержимость симулятором стыковки (ха-ха) привела к полету на космическом шаттле с ожидаемо катастрофическими результатами. Пройдя через черную дыру, они появились в наше время, и теперь ищут любовь, злоупотребляют айфонами и преследуются Глубинным государством", — говорится в логлайне.
Paramount+ еще не называл точную дату релиза, но сообщил, что премьера фильма состоится на стримере в июле этого года перед выходом в эфир новых эпизодов культового сериала про Бивиса и Баттхеда.
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