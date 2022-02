https://ria.ru/20220218/movie-1773359821.html

Раскрыты подробности нового фильма про Бивиса и Баттхеда

Раскрыты подробности нового фильма про Бивиса и Баттхеда

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Стало известно, что новый фильм про Бивиса и Баттхеда получил название "Beavis and Butt-Head Do the Universe" ("Бивис и Баттхед уделывают вселенную"). Об этом сообщает Consequence. Стриминговый сервис Paramount+ также подробнее рассказал о том, что произойдет со знаменитыми героями в грядущем полнометражном проекте. Новая лента — сиквел фильма 1996 года "Бивис и Баттхед уделывают Америку". Она объясняет, как знаменитые представители поколения X случайно отправились в путешествие во времени и из девяностых перенеслись в наши дни. "Быть может, в самом глупом космическом фильме из когда-либо существовавших Бивис и Баттхед были приговорены к космическому лагерю "творческим" судьей в 1998 году. Их одержимость симулятором стыковки (ха-ха) привела к полету на космическом шаттле с ожидаемо катастрофическими результатами. Пройдя через черную дыру, они появились в наше время, и теперь ищут любовь, злоупотребляют айфонами и преследуются Глубинным государством", — говорится в логлайне. Paramount+ еще не называл точную дату релиза, но сообщил, что премьера фильма состоится на стримере в июле этого года перед выходом в эфир новых эпизодов культового сериала про Бивиса и Баттхеда.

