https://ria.ru/20220218/moldaviya-1773572281.html
Санду назначила нового посла в России
Санду назначила нового посла в России - РИА Новости, 18.02.2022
Санду назначила нового посла в России
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении бывшего замминистра иностранных дел Лилиана Дария на должность посла республики в Российской... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:47
2022-02-18T14:47
2022-02-18T14:47
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КИШИНЕВ, 18 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении бывшего замминистра иностранных дел Лилиана Дария на должность посла республики в Российской Федерации.Предыдущий посол Молдавии в России Владимир Головатюк был уволен 7 сентября. Комиссия парламента Молдавии по иностранным делам одобрила назначение кандидатом на должность посла в России Дария.Официальный монитор – это государственное издание, в котором публикуются все поправки в законодательство, а также новые законы, приказы и решения, утвержденные правительством, парламентом или президентом.Дарий в период с 2016 по 2017 годы был замминистра иностранных дел Молдавии, затем два года - послом по особым миссиям, с 2018 года был назначен послом в Бельгии, а также главой миссии Молдавии при НАТО. Также Дарий работал в центре ОБСЕ в Киргизии.
https://ria.ru/20220214/gaz-1772734447.html
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в мире, молдавия, майя санду, россия
Санду назначила нового посла в России
Президент Молдавии Санду назначила экс-замглавы МИД Дария послом в России