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https://ria.ru/20220218/mirzalizade-1773510077.html
Комик Мирзализаде оспорил запрет на въезд в Россию до 2035 года
Комик Мирзализаде оспорил запрет на въезд в Россию до 2035 года - РИА Новости, 18.02.2022
Комик Мирзализаде оспорил запрет на въезд в Россию до 2035 года
Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал новый иск к МВД России, оспаривая запрет на въезд в Россию до 2035 года, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:25
2022-02-18T11:25
москва
россия
идрак мирзализаде
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал новый иск к МВД России, оспаривая запрет на въезд в Россию до 2035 года, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей Бадамшин.МВД РФ добилось выезда Мирзализаде из страны на фоне скандала из-за его шутки о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию."Мы просим суд признать незаконным решение МВД. Районный суд в своем постановлении разъяснил, что разумным является срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ, то есть один год со дня окончания исполнения постановления", - рассказал собеседник агентства.В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предписали за свой счет приобрести билеты и уехать из России.Мирзализаде тогда подал в суд первый иск к МВД РФ, и в начале октября Замоскворецкий суд Москвы обязал ведомство установить разумный срок вместо пожизненного. В феврале МВД России сократило срок до 2035 года.Кроме того, Мирзализаде отбыл 10-дневный административный арест по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
https://ria.ru/20211012/izvineniya-1754285310.html
https://ria.ru/20210831/komik-1748045050.html
https://ria.ru/20210927/komiki-1752005640.html
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москва, россия, идрак мирзализаде, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
11:25 18.02.2022
 
Комик Мирзализаде оспорил запрет на въезд в Россию до 2035 года

Комик Мирзализаде подал новый иск к МВД, оспаривая запрет на въезд в Россию до 2035 года

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы
Стендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал новый иск к МВД России, оспаривая запрет на въезд в Россию до 2035 года, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей Бадамшин.
МВД РФ добилось выезда Мирзализаде из страны на фоне скандала из-за его шутки о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.
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"Мы просим суд признать незаконным решение МВД. Районный суд в своем постановлении разъяснил, что разумным является срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ, то есть один год со дня окончания исполнения постановления", - рассказал собеседник агентства.
В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предписали за свой счет приобрести билеты и уехать из России.
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Мирзализаде тогда подал в суд первый иск к МВД РФ, и в начале октября Замоскворецкий суд Москвы обязал ведомство установить разумный срок вместо пожизненного. В феврале МВД России сократило срок до 2035 года.
Кроме того, Мирзализаде отбыл 10-дневный административный арест по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
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