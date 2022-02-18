https://ria.ru/20220218/migratsiya-1773541756.html

Вопрос нелегальной миграции требует особого внимания, заявили в Кремле

Вопрос нелегальной миграции требует особого внимания, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2022

Вопрос нелегальной миграции требует особого внимания, заявили в Кремле

Тема нелегальной миграции в РФ требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности, сообщил... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:00

2022-02-18T13:00

2022-02-18T14:22

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тема нелегальной миграции в РФ требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Собственно мигранты - это те, кого мы приветствуем, а нелегальные мигранты, разумеется, это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей. Поэтому совершенно естественно, что эта тема обсуждается на подобном высоком уровне", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, связано ли внимание властей к теме нелегальной миграции и преступности в этой среде с тем, что участились инциденты с их участием.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу в режиме видеосвязи проводит совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Урале. Планируется, что основной темой мероприятия станет проблематика, связанная с нейтрализацией угроз нацбезопасности в миграционной сфере.

https://ria.ru/20220211/medvedev-1772281719.html

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общество, россия, дмитрий песков