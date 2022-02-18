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Вопрос нелегальной миграции требует особого внимания, заявили в Кремле
Вопрос нелегальной миграции требует особого внимания, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2022
Вопрос нелегальной миграции требует особого внимания, заявили в Кремле
Тема нелегальной миграции в РФ требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности, сообщил... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:00
2022-02-18T14:22
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тема нелегальной миграции в РФ требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Собственно мигранты - это те, кого мы приветствуем, а нелегальные мигранты, разумеется, это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей. Поэтому совершенно естественно, что эта тема обсуждается на подобном высоком уровне", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, связано ли внимание властей к теме нелегальной миграции и преступности в этой среде с тем, что участились инциденты с их участием.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу в режиме видеосвязи проводит совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Урале. Планируется, что основной темой мероприятия станет проблематика, связанная с нейтрализацией угроз нацбезопасности в миграционной сфере.
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общество, россия, дмитрий песков
13:00 18.02.2022 (обновлено: 14:22 18.02.2022)
 
Вопрос нелегальной миграции требует особого внимания, заявили в Кремле

Песков заявил, что вопрос нелегальной миграции требует особого внимания из-за преступности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тема нелегальной миграции в РФ требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Собственно мигранты - это те, кого мы приветствуем, а нелегальные мигранты, разумеется, это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей. Поэтому совершенно естественно, что эта тема обсуждается на подобном высоком уровне", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, связано ли внимание властей к теме нелегальной миграции и преступности в этой среде с тем, что участились инциденты с их участием.
Председатель Единой России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 14:10
Медведев раскритиковал регионы за плохую работу с мигрантами
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу в режиме видеосвязи проводит совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Урале. Планируется, что основной темой мероприятия станет проблематика, связанная с нейтрализацией угроз нацбезопасности в миграционной сфере.
 
ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
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