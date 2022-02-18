https://ria.ru/20220218/mest-1773474134.html

Украинцы решили наказать Запад

На Украине придумали способ "отомстить" Западу - РИА Новости, 18.02.2022

Украинцы решили наказать Запад

Киев мог бы прекратить выплаты по внешним долгам, используя нагнетание Западом темы о "российском вторжении", такое мнение в своей колонке для издания "Главред" РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T07:20

2022-02-18T07:20

2022-02-18T12:25

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Киев мог бы прекратить выплаты по внешним долгам, используя нагнетание Западом темы о "российском вторжении", такое мнение в своей колонке для издания "Главред" высказал украинский экономист Юрий Гаврилечко.Он напомнил, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении Вашингтона предоставить Украине гарантии суверенных кредитов для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом."То есть это по сути — гарантийный кредит для того, чтобы Украина вернула то, что взяла у МВФ. Соответственно, как и все то, что мы брали у МВФ, эти гарантии на развитии экономики никак не скажутся. А вот на ее падении, наоборот, отразится, ведь если брать деньги, которые не развивают, то они ее гробят", — сказал эксперт.По мнению Гаврилечко, все кредиты, которые брали киевские власти, только вредили экономике страны."Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина, — это, пользуясь уникальным случаем, когда о "российском вторжении" пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам", — предложил он.Эксперт добавил, что это угрозу "вторжения" можно считать форс-мажорными обстоятельствами."А раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет", — заявил экономист.Это, по словам Гаврилечко, могло бы существенно помочь экономике, так как, к примеру, в нынешнем году на обслуживание и возврат долгов Киев должен потратить порядка 60 процентов доходной части бюджета — около 600 миллиардов гривен. При этом кредитные гарантии в принципе не нужны, так как их, в отличие от денег, нельзя ни на что потратить, указал он."И, если Украина согласится на это предложение США, это будет означать, что в случае, если Украина по каким-либо причинам не сможет выплатить долг МВФ, это за нас сделает США и теперь мы должны уже не МВФ, а Штатам, что последние могут использовать против нас в своих целях", — пояснил Гаврилечко.Однако, по его словам, выбирая между логичным и рациональным вариантом и нелогичным и нерациональным, власти страны обычно останавливаются на втором. "А поскольку на Украине уровень жизни снижается с тех пор, как снизилось промпроизводство, будем падать дальше. Ведь в пропасть можно падать ровно столько, сколько будет длиться жизнь", — резюмировал экономист.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773391258.html

https://ria.ru/20220217/bayden-1773422926.html

https://ria.ru/20220217/diversiya-1773244452.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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в мире, украина, энтони блинкен, игорь конашенков, сергей лавров, россия, сша, мвф