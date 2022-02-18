https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773622638.html

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблемные вопросы РФ и Белоруссии, по его словам, их... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:31

2022-02-18T17:31

2022-02-18T17:31

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблемные вопросы РФ и Белоруссии, по его словам, их становится меньше, но они есть."Разумеется, мы говорили больше не об успехах, а о проблемных вопросах. Их становится меньше, но они пока есть. Обсуждали меры по поддержке экономики, укреплению финансовой стабильности, наращиванию деловой активности, развитию кооперации", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, александр лукашенко, белоруссия