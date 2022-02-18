https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773622638.html
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблемные вопросы РФ и Белоруссии, по его словам, их... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:31
2022-02-18T17:31
2022-02-18T17:31
в мире
владимир путин
россия
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблемные вопросы РФ и Белоруссии, по его словам, их становится меньше, но они есть."Разумеется, мы говорили больше не об успехах, а о проблемных вопросах. Их становится меньше, но они пока есть. Обсуждали меры по поддержке экономики, укреплению финансовой стабильности, наращиванию деловой активности, развитию кооперации", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609174.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, александр лукашенко, белоруссия
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы
Президент Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы России и Белоруссии