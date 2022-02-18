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Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблемные вопросы РФ и Белоруссии, по его словам, их... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:31
2022-02-18T17:31
в мире
владимир путин
россия
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблемные вопросы РФ и Белоруссии, по его словам, их становится меньше, но они есть."Разумеется, мы говорили больше не об успехах, а о проблемных вопросах. Их становится меньше, но они пока есть. Обсуждали меры по поддержке экономики, укреплению финансовой стабильности, наращиванию деловой активности, развитию кооперации", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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в мире, владимир путин, россия, александр лукашенко, белоруссия
17:31 18.02.2022
 
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы

Президент Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным проблемные вопросы России и Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблемные вопросы РФ и Белоруссии, по его словам, их становится меньше, но они есть.
"Разумеется, мы говорили больше не об успехах, а о проблемных вопросах. Их становится меньше, но они пока есть. Обсуждали меры по поддержке экономики, укреплению финансовой стабильности, наращиванию деловой активности, развитию кооперации", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:48
Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ПутинРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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