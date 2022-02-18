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Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях
Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными военными учениями и завтра также РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:14
2022-02-18T15:00
в мире
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными военными учениями и завтра также намерен принять в них участие.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в субботу будет наблюдать учебные пуски баллистических ракет из ситуационного центра."Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское... Очень впечатляюще. Ну и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии", - сказал Лукашенко."Не побудем, а поучаствуем", - поправил его Путин."Поучаствуем, да", - согласился белорусский президент.
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
14:14 18.02.2022 (обновлено: 15:00 18.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными военными учениями и завтра также намерен принять в них участие.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в субботу будет наблюдать учебные пуски баллистических ракет из ситуационного центра.
"Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское... Очень впечатляюще. Ну и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии", - сказал Лукашенко.
"Не побудем, а поучаствуем", - поправил его Путин.
"Поучаствуем, да", - согласился белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:15
Лукашенко заявил о необходимости реагировать на давление извне
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияБелоруссия
 
 
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