https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773564794.html
Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях
Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными военными учениями и завтра также РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:14
2022-02-18T14:14
2022-02-18T15:00
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александр лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными военными учениями и завтра также намерен принять в них участие.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в субботу будет наблюдать учебные пуски баллистических ракет из ситуационного центра."Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское... Очень впечатляюще. Ну и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии", - сказал Лукашенко."Не побудем, а поучаствуем", - поправил его Путин."Поучаствуем, да", - согласился белорусский президент.
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
14:14 18.02.2022 (обновлено: 15:00 18.02.2022)
Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях
Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях