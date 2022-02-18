https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773564794.html

Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях

Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко заявил, что в субботу примет участие в учениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными военными учениями и завтра также РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:14

2022-02-18T14:14

2022-02-18T15:00

в мире

александр лукашенко

владимир путин

россия

белоруссия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными военными учениями и завтра также намерен принять в них участие.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в субботу будет наблюдать учебные пуски баллистических ракет из ситуационного центра."Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское... Очень впечатляюще. Ну и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии", - сказал Лукашенко."Не побудем, а поучаствуем", - поправил его Путин."Поучаствуем, да", - согласился белорусский президент.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773565340.html

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в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия