https://ria.ru/20220218/lugansk-1773560810.html

В ЛНР рассказали об обезвреженном в Луганске взрывном устройстве

В ЛНР рассказали об обезвреженном в Луганске взрывном устройстве - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛНР рассказали об обезвреженном в Луганске взрывном устройстве

Обезвреженное на этой неделе сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске взрывное устройство... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:01

2022-02-18T14:01

2022-02-18T14:01

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Обезвреженное на этой неделе сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске взрывное устройство обладало сильным поражающим действием, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Во вторник в ЛНР заявили, что сотрудники МГБ предотвратили теракт на месте запланированного в Луганске митинга воинов-интернационалистов в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана. В министерстве не исключили причастность украинских диверсантов к подготовке теракта."В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской народной республики, установлено, что самодельное взрывное устройство, обнаруженное 15 февраля текущего года в центре Луганска, обладало сильным поражающим действием", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, специалисты МГБ ЛНР установили, что взрывное устройство было изготовлено кустарным способом и имело в своем составе 400 граммов взрывчатого вещества, электродетонатор и поражающие элементы в виде металлической арматуры.Он уточнил, что в случае детонации устройства взрыв мог привести к многочисленным человеческим жертвам. "Анализ технического исполнения взрывного устройства свидетельствует об изготовлении СВУ специалистом по минно-взрывному делу", - сообщил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20220201/vzryvchatka-1770501282.html

https://ria.ru/20220215/terakt-1772945960.html

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в мире, луганск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр