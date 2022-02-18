В ЛНР рассказали об обезвреженном в Луганске взрывном устройстве
В ЛНР рассказали о мощности обезвреженного в Луганске взрывного устройства
© МГБ ЛНРМесто предотвращения теракта в Луганске. Кадр видео
© МГБ ЛНР
Место предотвращения теракта в Луганске. Кадр видео. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Обезвреженное на этой неделе сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске взрывное устройство обладало сильным поражающим действием, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Во вторник в ЛНР заявили, что сотрудники МГБ предотвратили теракт на месте запланированного в Луганске митинга воинов-интернационалистов в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана. В министерстве не исключили причастность украинских диверсантов к подготовке теракта.
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"В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской народной республики, установлено, что самодельное взрывное устройство, обнаруженное 15 февраля текущего года в центре Луганска, обладало сильным поражающим действием", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, специалисты МГБ ЛНР установили, что взрывное устройство было изготовлено кустарным способом и имело в своем составе 400 граммов взрывчатого вещества, электродетонатор и поражающие элементы в виде металлической арматуры.
"Взрывное устройство по замыслу иностранных спецслужб предполагалось привести в действие дистанционно при помощи мобильного телефона. Самодельное взрывное устройство подобной конструкции и мощности позволяет нанести поражение с летальным исходом в радиусе 20 метров и возможным поражением осколками до 500 метров", - дополнил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что в случае детонации устройства взрыв мог привести к многочисленным человеческим жертвам. "Анализ технического исполнения взрывного устройства свидетельствует об изготовлении СВУ специалистом по минно-взрывному делу", - сообщил представитель пресс-службы.
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