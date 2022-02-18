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В ЛНР рассказали об обезвреженном в Луганске взрывном устройстве
В ЛНР рассказали об обезвреженном в Луганске взрывном устройстве - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛНР рассказали об обезвреженном в Луганске взрывном устройстве
Обезвреженное на этой неделе сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске взрывное устройство... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:01
2022-02-18T14:01
в мире
луганск
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Обезвреженное на этой неделе сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске взрывное устройство обладало сильным поражающим действием, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Во вторник в ЛНР заявили, что сотрудники МГБ предотвратили теракт на месте запланированного в Луганске митинга воинов-интернационалистов в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана. В министерстве не исключили причастность украинских диверсантов к подготовке теракта."В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской народной республики, установлено, что самодельное взрывное устройство, обнаруженное 15 февраля текущего года в центре Луганска, обладало сильным поражающим действием", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, специалисты МГБ ЛНР установили, что взрывное устройство было изготовлено кустарным способом и имело в своем составе 400 граммов взрывчатого вещества, электродетонатор и поражающие элементы в виде металлической арматуры.Он уточнил, что в случае детонации устройства взрыв мог привести к многочисленным человеческим жертвам. "Анализ технического исполнения взрывного устройства свидетельствует об изготовлении СВУ специалистом по минно-взрывному делу", - сообщил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20220201/vzryvchatka-1770501282.html
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в мире, луганск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:01 18.02.2022
 
В ЛНР рассказали об обезвреженном в Луганске взрывном устройстве

В ЛНР рассказали о мощности обезвреженного в Луганске взрывного устройства

© МГБ ЛНРМесто предотвращения теракта в Луганске. Кадр видео
Место предотвращения теракта в Луганске. Кадр видео
© МГБ ЛНР
Место предотвращения теракта в Луганске. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Обезвреженное на этой неделе сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске взрывное устройство обладало сильным поражающим действием, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Во вторник в ЛНР заявили, что сотрудники МГБ предотвратили теракт на месте запланированного в Луганске митинга воинов-интернационалистов в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана. В министерстве не исключили причастность украинских диверсантов к подготовке теракта.
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 15:42
В Донецке в здании райадминистрации нашли взрывное устройство
"В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской народной республики, установлено, что самодельное взрывное устройство, обнаруженное 15 февраля текущего года в центре Луганска, обладало сильным поражающим действием", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, специалисты МГБ ЛНР установили, что взрывное устройство было изготовлено кустарным способом и имело в своем составе 400 граммов взрывчатого вещества, электродетонатор и поражающие элементы в виде металлической арматуры.
"Взрывное устройство по замыслу иностранных спецслужб предполагалось привести в действие дистанционно при помощи мобильного телефона. Самодельное взрывное устройство подобной конструкции и мощности позволяет нанести поражение с летальным исходом в радиусе 20 метров и возможным поражением осколками до 500 метров", - дополнил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что в случае детонации устройства взрыв мог привести к многочисленным человеческим жертвам. "Анализ технического исполнения взрывного устройства свидетельствует об изготовлении СВУ специалистом по минно-взрывному делу", - сообщил представитель пресс-службы.
Сапер на месте обнаружения взрывного устройства в Луганске. Кадр видео
15 февраля, 16:46
Министерство госбезопасности ЛНР предотвратило теракт в Луганске
 
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