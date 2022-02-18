https://ria.ru/20220218/lnr-1773626011.html

В ЛНР усилили охрану на пунктах пропуска с Россией

В ЛНР усилили охрану на пунктах пропуска с Россией - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛНР усилили охрану на пунктах пропуска с Россией

МВД самопровозглашенной Луганской народной республики из-за обострения ситуации усилило охрану общественного порядка на пунктах пропуска с Российской... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:40

2022-02-18T17:40

2022-02-18T18:22

ситуация в днр и лнр

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украина

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. МВД самопровозглашенной Луганской народной республики из-за обострения ситуации усилило охрану общественного порядка на пунктах пропуска с Российской Федерацией, сообщили журналистам в Центре общественных связей МВД ЛНР.Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республики в связи с якобы имеющими место планами ВС Украины зайти на территорию республик Донбасса."Усилена охрана общественного порядка на автомобильных пунктах пропуска", - заявил представитель ведомства.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/dnr-1773604956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, в мире, лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина