17:40 18.02.2022 (обновлено: 18:22 18.02.2022)
В ЛНР усилили охрану на пунктах пропуска с Россией
МВД ЛНР усилило охрану общественного порядка на пунктах пропуска с Россией
Военнослужащий ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. МВД самопровозглашенной Луганской народной республики из-за обострения ситуации усилило охрану общественного порядка на пунктах пропуска с Российской Федерацией, сообщили журналистам в Центре общественных связей МВД ЛНР.
Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республики в связи с якобы имеющими место планами ВС Украины зайти на территорию республик Донбасса.
"Усилена охрана общественного порядка на автомобильных пунктах пропуска", - заявил представитель ведомства.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Варвара Скокшина