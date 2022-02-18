https://ria.ru/20220218/lavrov-1773578054.html

Лавров прокомментировал идею гарантий безопасности Украины

Лавров прокомментировал идею гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 18.02.2022

Лавров прокомментировал идею гарантий безопасности Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о документе по гарантиям безопасности Украины, указал, что российская... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:06

2022-02-18T15:06

2022-02-18T15:06

сша

россия

украина

нато

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о документе по гарантиям безопасности Украины, указал, что российская сторона готова обсуждать безопасность не Украины, а всех стран региона."Если речь идет о безопасности Украины, и о том, какими путями эту безопасность обеспечить, хотел бы вас вернуть к пресс-конференции президента (Владимира) Путина вместе с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном, по итогам их переговоров Кремле, в ходе которой президент Путин очень подробно и убедительно объяснил, почему обеспечивание безопасности Украины за счет ее вступления в НАТО неприемлемо для РФ и будет прямым покушением на безопасность теперь уже самой РФ. Он добавил далее, что мы убеждены, что можно искать другие пути обеспечивания безопасности не только Украины, но и всех стран этого нашего общего региона, включая и РФ", - сказал российский министр, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать идею Зеленского."И поиск таких путей является частью нашей инициативы, о которой мы сегодня уже говорили, которую мы обсуждали с США, которая предполагает отнюдь не односторонние уступки РФ для обеспечивания ее безопасности, а предполагает, согласование принципов, которые будут обеспечивать безопасность всех, в том числе, кстати, безопасность в Восточном Средиземноморье. Мы готовы обсуждать именно такие варианты", - добавил министр.

https://ria.ru/20220218/lavrov-1773568901.html

сша

россия

украина

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сша, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)