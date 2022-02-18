https://ria.ru/20220218/lavrov-1773566004.html
Россия подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности, заявил Лавров
Россия подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2022
Россия подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности, заявил Лавров
Москва заинтересована подробно объяснить США, что по теме безопасности не может удовлетвориться обещаниями, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:17
2022-02-18T14:17
2022-02-18T14:39
безопасность
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва заинтересована подробно объяснить США, что по теме безопасности не может удовлетвориться обещаниями, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20220218/lavrov-1773568901.html
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безопасность, сергей лавров, нато
14:17 18.02.2022 (обновлено: 14:39 18.02.2022)
Россия подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не может удовлетвориться обещаниями в сфере безопасности