https://ria.ru/20220218/lavrov-1773566004.html

Россия подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности, заявил Лавров

Россия подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2022

Россия подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности, заявил Лавров

Москва заинтересована подробно объяснить США, что по теме безопасности не может удовлетвориться обещаниями, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:17

2022-02-18T14:17

2022-02-18T14:39

безопасность

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва заинтересована подробно объяснить США, что по теме безопасности не может удовлетвориться обещаниями, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20220218/lavrov-1773568901.html

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безопасность, сергей лавров, нато