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Туризм
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Латвия начнет пускать российских туристов по ПЦР-тесту
Латвия начнет пускать российских туристов по ПЦР-тесту - РИА Новости, 18.02.2022
Латвия начнет пускать российских туристов по ПЦР-тесту
Латвия откроется для всех российских туристов, независимо от статуса вакцинации с 1 марта, сообщается на сайте посольства республики в РФ. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:57
2022-02-18T17:57
туризм
латвия
pony express
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Латвия откроется для всех российских туристов, независимо от статуса вакцинации с 1 марта, сообщается на сайте посольства республики в РФ."Въезд будет возможен категориям лиц, которые смогут предъявить интероперабельный сертификат о вакцинации или выздоровления или отрицательный результат теста на COVID-19", — уточняют в посольстве.Справки с Госуслуг об иммунизации и перенесенном заболевании не подойдут. Чтобы попасть в страну, россиянам нужно будет предоставить ПЦР (не старше 72 часов) или антиген-тест (не старше 48 часов). Уточняется, что требование не распространяется на детей до 12 лет.Кроме того, отменяется и требование заполнять электронную анкету перед въездом. Также с 16 февраля путешественникам больше не нужно соблюдать самоизоляцию по прибытии.
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Ольга Кабанова
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латвия, pony express, коронавирус covid-19, виза, туризм, новости - туризм, туристы, сертификат о вакцинации, пцр-тест
17:57 18.02.2022
 
Латвия начнет пускать российских туристов по ПЦР-тесту

Латвия начнет пускать российских туристов с отрицательным ПЦР-тестом с 1 марта

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Латвия откроется для всех российских туристов, независимо от статуса вакцинации с 1 марта, сообщается на сайте посольства республики в РФ.
"Въезд будет возможен категориям лиц, которые смогут предъявить интероперабельный сертификат о вакцинации или выздоровления или отрицательный результат теста на COVID-19", — уточняют в посольстве.
Справки с Госуслуг об иммунизации и перенесенном заболевании не подойдут. Чтобы попасть в страну, россиянам нужно будет предоставить ПЦР (не старше 72 часов) или антиген-тест (не старше 48 часов). Уточняется, что требование не распространяется на детей до 12 лет.
Кроме того, отменяется и требование заполнять электронную анкету перед въездом. Также с 16 февраля путешественникам больше не нужно соблюдать самоизоляцию по прибытии.
Девушка на пляже в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 12:43Туризм
Бахрейн отменит все ограничения на въезд иностранных туристов
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмЛатвияPony ExpressКоронавирус COVID-19ВизаТуризмНовости - ТуризмтуристыСертификат о вакцинацииПЦР-тест
 
 
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