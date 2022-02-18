https://ria.ru/20220218/latviya-1773605523.html

Латвия начнет пускать российских туристов по ПЦР-тесту

Латвия начнет пускать российских туристов по ПЦР-тесту - РИА Новости, 18.02.2022

Латвия начнет пускать российских туристов по ПЦР-тесту

Латвия откроется для всех российских туристов, независимо от статуса вакцинации с 1 марта, сообщается на сайте посольства республики в РФ. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:57

2022-02-18T17:57

2022-02-18T17:57

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Латвия откроется для всех российских туристов, независимо от статуса вакцинации с 1 марта, сообщается на сайте посольства республики в РФ."Въезд будет возможен категориям лиц, которые смогут предъявить интероперабельный сертификат о вакцинации или выздоровления или отрицательный результат теста на COVID-19", — уточняют в посольстве.Справки с Госуслуг об иммунизации и перенесенном заболевании не подойдут. Чтобы попасть в страну, россиянам нужно будет предоставить ПЦР (не старше 72 часов) или антиген-тест (не старше 48 часов). Уточняется, что требование не распространяется на детей до 12 лет.Кроме того, отменяется и требование заполнять электронную анкету перед въездом. Также с 16 февраля путешественникам больше не нужно соблюдать самоизоляцию по прибытии.

https://ria.ru/20220218/bakhreyn-1773519297.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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