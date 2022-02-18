https://ria.ru/20220218/kultura-1773480763.html

В Ярославской области выросло финансирование нацпроекта "Культура"

В Ярославской области выросло финансирование нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 18.02.2022

В Ярославской области выросло финансирование нацпроекта "Культура"

Финансирование нацпроекта "Культура" в Ярославской области в 2022 году увеличено почти в три раза по сравнению с прошлым годом и составляет более 500 миллионов... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T08:44

2022-02-18T08:44

2022-02-18T08:44

ярославская область

россия

угличский район

данилов

русский музей

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Культура" в Ярославской области в 2022 году увеличено почти в три раза по сравнению с прошлым годом и составляет более 500 миллионов рублей, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.Вечером в четверг Евраев провел на телеканале "Россия 24" прямую линию с жителями региона. Ярославцы задали врио губернатора много вопросов о поддержке культуры, особенно в сельских территориях."Финансирование по направлению "культура" у нас в этом году увеличено практически в три раза и составляет более 500 миллионов рублей", - сообщил Евраев.Он рассказал, что в этом году начнется ремонт здания ярославского ТЮЗа и театра кукол на сумму 226,5 миллиона рублей. Запланирован ремонт культурно-досуговых учреждений в Ярославском, Рыбинском, Тутаевском, Пошехонском, Брейтовском районах, ремонт четырех детских школ искусств и пяти муниципальных библиотек. Кроме этого, будут созданы три модельные библиотеки, два виртуальных концертных зала, начнется строительство дома культуры в селе Вякирево Угличского района и центра культурного развития в Данилове. Также планируется приобрести передвижные культурные центры для сельских территорий – они будут использоваться для кинопоказов, культурно-массовых мероприятий, выступления артистов, отметил Евраев.Врио губернатора рассказал, что обсуждал вопросы сохранения культурных ценностей региона в министерстве культуры РФ, по итогам намечен план действий. Одно из них касается размещения филиала Русского музея в одном из старинных и давно пустующих зданий в самом центре Ярославля."Федеральных музеев в Ярославле нет, и нам бы очень хотелось, чтобы такой музей у нас появился. Это, конечно, потребует серьезных инвестиций, потому что здание в плачевном состоянии, на его ремонт необходимо несколько миллиардов рублей. И мы хотим совместно с Русским музеем добиваться ремонта этого здания и реализовать этот очень интересный проект", - рассказал врио губернатора.

https://ria.ru/20220218/rostov-1773479834.html

https://ria.ru/20220217/vrachi-1773457324.html

россия

угличский район

данилов

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россия, угличский район, данилов, русский музей