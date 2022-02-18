Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20220218/kultura-1773480763.html
В Ярославской области выросло финансирование нацпроекта "Культура"
В Ярославской области выросло финансирование нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 18.02.2022
В Ярославской области выросло финансирование нацпроекта "Культура"
Финансирование нацпроекта "Культура" в Ярославской области в 2022 году увеличено почти в три раза по сравнению с прошлым годом и составляет более 500 миллионов... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:44
2022-02-18T08:44
ярославская область
россия
угличский район
данилов
русский музей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769435805_0:285:1920:1365_1920x0_80_0_0_eca03652a329502476fd215b94d7e98d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Культура" в Ярославской области в 2022 году увеличено почти в три раза по сравнению с прошлым годом и составляет более 500 миллионов рублей, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.Вечером в четверг Евраев провел на телеканале "Россия 24" прямую линию с жителями региона. Ярославцы задали врио губернатора много вопросов о поддержке культуры, особенно в сельских территориях."Финансирование по направлению "культура" у нас в этом году увеличено практически в три раза и составляет более 500 миллионов рублей", - сообщил Евраев.Он рассказал, что в этом году начнется ремонт здания ярославского ТЮЗа и театра кукол на сумму 226,5 миллиона рублей. Запланирован ремонт культурно-досуговых учреждений в Ярославском, Рыбинском, Тутаевском, Пошехонском, Брейтовском районах, ремонт четырех детских школ искусств и пяти муниципальных библиотек. Кроме этого, будут созданы три модельные библиотеки, два виртуальных концертных зала, начнется строительство дома культуры в селе Вякирево Угличского района и центра культурного развития в Данилове. Также планируется приобрести передвижные культурные центры для сельских территорий – они будут использоваться для кинопоказов, культурно-массовых мероприятий, выступления артистов, отметил Евраев.Врио губернатора рассказал, что обсуждал вопросы сохранения культурных ценностей региона в министерстве культуры РФ, по итогам намечен план действий. Одно из них касается размещения филиала Русского музея в одном из старинных и давно пустующих зданий в самом центре Ярославля."Федеральных музеев в Ярославле нет, и нам бы очень хотелось, чтобы такой музей у нас появился. Это, конечно, потребует серьезных инвестиций, потому что здание в плачевном состоянии, на его ремонт необходимо несколько миллиардов рублей. И мы хотим совместно с Русским музеем добиваться ремонта этого здания и реализовать этот очень интересный проект", - рассказал врио губернатора.
https://ria.ru/20220218/rostov-1773479834.html
https://ria.ru/20220217/vrachi-1773457324.html
россия
угличский район
данилов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769435805_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4d7fd09bb2f467f4f31da41f797197f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, угличский район, данилов, русский музей
08:44 18.02.2022
 
В Ярославской области выросло финансирование нацпроекта "Культура"

Финансирование нацпроекта "Культура" в Ярославской области выросло в три раза в 2022 году

© Pixabay / 12019 Ярославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Pixabay / 12019
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Культура" в Ярославской области в 2022 году увеличено почти в три раза по сравнению с прошлым годом и составляет более 500 миллионов рублей, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.
Вечером в четверг Евраев провел на телеканале "Россия 24" прямую линию с жителями региона. Ярославцы задали врио губернатора много вопросов о поддержке культуры, особенно в сельских территориях.
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
08:34Ярославская область
Более пяти миллиардов рублей вложат в ЖКХ ярославского Ростова
"Финансирование по направлению "культура" у нас в этом году увеличено практически в три раза и составляет более 500 миллионов рублей", - сообщил Евраев.
Он рассказал, что в этом году начнется ремонт здания ярославского ТЮЗа и театра кукол на сумму 226,5 миллиона рублей. Запланирован ремонт культурно-досуговых учреждений в Ярославском, Рыбинском, Тутаевском, Пошехонском, Брейтовском районах, ремонт четырех детских школ искусств и пяти муниципальных библиотек. Кроме этого, будут созданы три модельные библиотеки, два виртуальных концертных зала, начнется строительство дома культуры в селе Вякирево Угличского района и центра культурного развития в Данилове. Также планируется приобрести передвижные культурные центры для сельских территорий – они будут использоваться для кинопоказов, культурно-массовых мероприятий, выступления артистов, отметил Евраев.
Врио губернатора рассказал, что обсуждал вопросы сохранения культурных ценностей региона в министерстве культуры РФ, по итогам намечен план действий. Одно из них касается размещения филиала Русского музея в одном из старинных и давно пустующих зданий в самом центре Ярославля.
"Федеральных музеев в Ярославле нет, и нам бы очень хотелось, чтобы такой музей у нас появился. Это, конечно, потребует серьезных инвестиций, потому что здание в плачевном состоянии, на его ремонт необходимо несколько миллиардов рублей. И мы хотим совместно с Русским музеем добиваться ремонта этого здания и реализовать этот очень интересный проект", - рассказал врио губернатора.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 23:40Ярославская область
Ярославская область направит 100 млн рублей на жилье для сельских врачей
 
Ярославская областьРоссияУгличский районДаниловРусский музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала