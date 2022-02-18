Полиция Канады не будет расследовать крушение судна у берегов Ньюфаундленда
Полиция Канады не будет расследовать крушение испанского судна у берегов Ньюфаундленда
CC BY 4.0 / Jennyhiggins / The is the entry to the East Coast Trail's Stiles Cove Path, when starting in Flatrock, NLБухта Флатрок на острове Ньюфаундленд
Бухта Флатрок на острове Ньюфаундленд. Архивное фото
МАДРИД, 18 фев - РИА Новости. Полиция Канады не будет расследовать крушение испанского рыболовецкого судна Villa de Pitanxo, так как происшествие произошло в международных водах, сообщили агентству Efe правоохранительные органы страны.
Судно Villa de Pitanxo под испанским флагом затонуло в 450 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. На его борту находились 24 человека, в том числе 16 испанцев, пять перуанцев, трое граждан Ганы.
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Как сообщает агентство со ссылкой на заявление канадской полиции, "полномочия по расследованию причин кораблекрушения принадлежат властям страны, в которой был зарегистрирован траулер, в данном случае Испании".
При этом канадские правоохранительные органы выразили готовность оказать помощь коронеру "для приема жертв трагедии, помощи в идентификации и возможной репатриации останков в страны происхождения".
Ранее сообщалось, что трое человек были спасены, также были обнаружены девять тел погибших, 12 человек числятся пропавшими. В среду вечером канадские спасатели заявили о прекращении поисков пропавших без вести.