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Полиция Канады не будет расследовать крушение судна у берегов Ньюфаундленда
Полиция Канады не будет расследовать крушение судна у берегов Ньюфаундленда - РИА Новости, 18.02.2022
Полиция Канады не будет расследовать крушение судна у берегов Ньюфаундленда
Полиция Канады не будет расследовать крушение испанского рыболовецкого судна Villa de Pitanxo, так как происшествие произошло в международных водах, сообщили... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:57
2022-02-18T09:57
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МАДРИД, 18 фев - РИА Новости. Полиция Канады не будет расследовать крушение испанского рыболовецкого судна Villa de Pitanxo, так как происшествие произошло в международных водах, сообщили агентству Efe правоохранительные органы страны.Судно Villa de Pitanxo под испанским флагом затонуло в 450 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. На его борту находились 24 человека, в том числе 16 испанцев, пять перуанцев, трое граждан Ганы.Как сообщает агентство со ссылкой на заявление канадской полиции, "полномочия по расследованию причин кораблекрушения принадлежат властям страны, в которой был зарегистрирован траулер, в данном случае Испании".При этом канадские правоохранительные органы выразили готовность оказать помощь коронеру "для приема жертв трагедии, помощи в идентификации и возможной репатриации останков в страны происхождения".Ранее сообщалось, что трое человек были спасены, также были обнаружены девять тел погибших, 12 человек числятся пропавшими. В среду вечером канадские спасатели заявили о прекращении поисков пропавших без вести.
https://ria.ru/20220215/krushenie-1772942109.html
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в мире, гана, испания, канада
09:57 18.02.2022
 
Полиция Канады не будет расследовать крушение судна у берегов Ньюфаундленда

Полиция Канады не будет расследовать крушение испанского судна у берегов Ньюфаундленда

CC BY 4.0 / Jennyhiggins / The is the entry to the East Coast Trail's Stiles Cove Path, when starting in Flatrock, NLБухта Флатрок на острове Ньюфаундленд
Бухта Флатрок на острове Ньюфаундленд - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY 4.0 / Jennyhiggins / The is the entry to the East Coast Trail's Stiles Cove Path, when starting in Flatrock, NL
Бухта Флатрок на острове Ньюфаундленд. Архивное фото
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МАДРИД, 18 фев - РИА Новости. Полиция Канады не будет расследовать крушение испанского рыболовецкого судна Villa de Pitanxo, так как происшествие произошло в международных водах, сообщили агентству Efe правоохранительные органы страны.
Судно Villa de Pitanxo под испанским флагом затонуло в 450 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. На его борту находились 24 человека, в том числе 16 испанцев, пять перуанцев, трое граждан Ганы.
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При крушении судна у берегов Канады погибли не менее четырех человек
Как сообщает агентство со ссылкой на заявление канадской полиции, "полномочия по расследованию причин кораблекрушения принадлежат властям страны, в которой был зарегистрирован траулер, в данном случае Испании".
При этом канадские правоохранительные органы выразили готовность оказать помощь коронеру "для приема жертв трагедии, помощи в идентификации и возможной репатриации останков в страны происхождения".
Ранее сообщалось, что трое человек были спасены, также были обнаружены девять тел погибших, 12 человек числятся пропавшими. В среду вечером канадские спасатели заявили о прекращении поисков пропавших без вести.
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