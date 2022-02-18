https://ria.ru/20220218/krushenie-1773489783.html

Полиция Канады не будет расследовать крушение судна у берегов Ньюфаундленда

Полиция Канады не будет расследовать крушение судна у берегов Ньюфаундленда - РИА Новости, 18.02.2022

Полиция Канады не будет расследовать крушение судна у берегов Ньюфаундленда

Полиция Канады не будет расследовать крушение испанского рыболовецкого судна Villa de Pitanxo, так как происшествие произошло в международных водах, сообщили... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:57

2022-02-18T09:57

2022-02-18T09:57

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МАДРИД, 18 фев - РИА Новости. Полиция Канады не будет расследовать крушение испанского рыболовецкого судна Villa de Pitanxo, так как происшествие произошло в международных водах, сообщили агентству Efe правоохранительные органы страны.Судно Villa de Pitanxo под испанским флагом затонуло в 450 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. На его борту находились 24 человека, в том числе 16 испанцев, пять перуанцев, трое граждан Ганы.Как сообщает агентство со ссылкой на заявление канадской полиции, "полномочия по расследованию причин кораблекрушения принадлежат властям страны, в которой был зарегистрирован траулер, в данном случае Испании".При этом канадские правоохранительные органы выразили готовность оказать помощь коронеру "для приема жертв трагедии, помощи в идентификации и возможной репатриации останков в страны происхождения".Ранее сообщалось, что трое человек были спасены, также были обнаружены девять тел погибших, 12 человек числятся пропавшими. В среду вечером канадские спасатели заявили о прекращении поисков пропавших без вести.

https://ria.ru/20220215/krushenie-1772942109.html

https://ria.ru/20220215/kanada-1772917486.html

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