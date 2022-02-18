https://ria.ru/20220218/kriptovalyuta-1773583352.html

В Госдуме прокомментировали позицию Центробанка по криптовалютам

В Госдуме прокомментировали позицию Центробанка по криптовалютам - РИА Новости, 18.02.2022

В Госдуме прокомментировали позицию Центробанка по криптовалютам

Глава комитета Госдумы по финрынкам Аксаков заявил РИА Новости, что понимает позицию ЦБ по криптовалютам - они опасны для российского рынка, да и больших... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:28

2022-02-18T15:28

2022-02-18T15:52

экономика

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

криптовалюта

технологии

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

анатолий аксаков

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финрынкам Аксаков заявил РИА Новости, что понимает позицию ЦБ по криптовалютам - они опасны для российского рынка, да и больших налоговых поступлений в бюджет от них не будет. ЦБ РФ подготовил законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалюты в стране, а также о штрафах за нарушения, сообщил ранее в пятницу источник РИА Новости. С мегарегулятором не согласен Минфин, который считает, что легализация майнинга и криптовалют и их налогообложение предпочтительнее запрета."С точки зрения будущего действующих криптовалют - биткойна, эфира, и так далее - я отношусь скептически к ним, я считаю, что они ничем не обеспечены, там нет обязанного лица, рано или поздно все это грохнется и все это дело пострадает. Есть два момента, которые у меня вызывают вопросы. Первый - технологии, которые развиваются благодаря биткойну, эфиру - важно держать руку на пульсе этой технологии", - сказал Аксаков."Второе - это, конечно, налоги, то, что можно было бы собирать с майнинга и с тех, кто хочет легально работать на этом рынке. Думаю, что налоговых поступлений будет мало реально, выигрыша большого не будет, а вот с точки зрения технологий здесь есть вопрос - выиграем мы, проиграем от этого. Позиция Центрального банка мне понятна, потому что я считаю, что это рано или поздно грохнется, те частные криптовалюты, которые сейчас есть на рынке, грохнутся и не имеют перспектив", - добавил Аксаков.По его мнению, крупнейшая экономика мира в лице США рано или поздно придет к запрету биткойна и подобных ему активов. "Американцы в какой-то момент запретят биткойн. Сейчас он для них - комариный укус, для нас он страшнее, потому что для нас этот рынок менее емкий. Для нас он пока опаснее, потому что рынок не такой емкий, не такой мощный, как в США, для них это комариный укус, если грохнется что-то, а для нас это может стать неприятной штукой", - заключил глава комитета Госдумы по финрынкам.

https://ria.ru/20220218/siluanov-1773546525.html

https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773109669.html

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экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта, технологии, сша, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий аксаков