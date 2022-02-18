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Религия
https://ria.ru/20220218/kreschenie-1773387302.html
"Люди растеряны". В США допустили роковую ошибку
"Люди растеряны". В США допустили роковую ошибку - РИА Новости, 18.02.2022
"Люди растеряны". В США допустили роковую ошибку
В Католической церкви скандал — американский священник в течение 20 лет неправильно совершал обряд крещения, из-за чего тысячи людей формально так и не стали... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:00
2022-02-18T11:27
религия
михаил васильев
иисус христос
москва
аризона
египет
московская духовная академия
феникс
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Никита Бизин. В Католической церкви скандал — американский священник в течение 20 лет неправильно совершал обряд крещения, из-за чего тысячи людей формально так и не стали христианами. С подобными ситуациями сталкиваются по всему миру. О наиболее типичных ошибках и заблуждениях — в материале РИА Новости."Заблудший" пастырьДвадцать лет отец Андрес Аранго выполнял обряд крещения в американском Финиксе (штат Аризона). На днях выяснилось, что он это делал не так, как полагается."Священник произносил "Мы крестим вас во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". А надо начинать фразу со слов "Я крещу тебя". Проблема с "мы" в том, что не община крестит человека — Иисус Христос. Только Он один председательствует во всех таинствах", — пояснил епископ Томас Олмстед.Те, кого крестил Аранго, обеспокоились: получается, многие годы таинства, в которых они участвовали, были недействительными. Для озабоченного спасением души христианина это критически важный вопрос."Подобное не редкость. Все эти люди формально вне Церкви. В то же время, если они были в неведении, ответственность с них снимается — они могут креститься еще раз", — поясняет канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве, священник Сергей Тимашов.По его словам, у католиков, помимо особой формулы, есть еще два важных требования. Во-первых, обряд совершают погружением в воду или омовением — нескольких капель, вопреки распространенным представлениям, недостаточно. Во-вторых, обязательно упоминание Троицы: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа".Есть сомненияТе же правила и в православии. Только там произносят: "Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь".Однако ошибок не избежать. Бывает, что священники оговариваются или нарушают последовательность действий. Дело в том, что церковная жизнь, как объясняет духовенство, все еще восстанавливается после 70 лет государственного атеизма."Если священник исказил крещальную формулу или сам обряд, не стоит думать, что он сделал это сознательно и злонамеренно. Все это — по неразумению", — подчеркивает главный духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.Если верующего смутила ошибка батюшки, он может обратиться в епархию за разъяснением. А та в некоторых случаях требует повторить обряд."Тогда к формуле "Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь" добавляются слова "аще (если. — Прим. ред.) не крещеный", — уточняет заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.Многие думают, что Православная церковь не признает католическое и протестантское крещение. Это не так. Но есть определенные условия."Католиков мы принимаем через покаяние (если была конфирмация, то есть воцерковление) или через миропомазание. Протестантов же — через покаяние и миропомазание, если при совершении таинства не была изменена крещальная формула", — говорит богослов."Можно и без них"Среди верующих немало заблуждений по поводу таинства. Например, считается, что крестить имеет право только священник."Мирянин тоже может, если он — христианин и произнес крещальную формулу. В Русской православной церкви есть чин быстрого крещения. Например, для ситуации, когда новорожденному грозит скорая смерть", — добавляет протоиерей Павел Великанов.У греков это называется "намерением" или "воздушным крещением": мать троекратно поднимает младенца на руках.Еще одно заблуждение: обязательно нужно два крестных родителя. "По церковным канонам достаточно одного. Двое — это сугубо российская традиция", — отмечает протоиерей Михаил Васильев.Восприемники нужны, как ни парадоксально, в юридическом, а не духовном смысле."Если женщина рожает дома, свидетельство о рождении выдадут, только если у нее есть поручители, — поясняет Великанов. — Так и с теми, кто участвует в таинстве крещения".В экстремальных условияхНе утихают споры и насчет способа крещения. Каноны требуют погружения с головой. Однако во многих храмах банально нет купелей, тем более для взрослых.Более того, бывают проблемы с водой. Например, в пустынной местности — том же Египте. Там, согласно хроникам, в ритуале использовали песок."А раннехристианские мученики порой крестились собственной кровью, — приводит исторический пример Васильев . — И тут уже было не до воды, словесных формул и длинных молитв".Экстремальные ситуации случаются и сегодня. Отец Михаил, духовник ВДВ, побывал со своими "чадами" во многих горячих точках."Например, в Чечне мне приходилось одной неполной бутылкой газировки крестить по десять-пятнадцать воинов, — вспоминает он. — Взводный опорный пункт располагался на высокой горе, родников нет, воду подвозят раз в две недели. Приезжал с бронегруппой и страха ради смертного крестил их. Всего пять-семь тысяч человек за годы кампании".Отец Михаил, как и другие священники, призывает помнить о главном: важна не формальная процедура, а мотивация и подлинная вера.
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михаил васильев, иисус христос, москва, аризона, египет, московская духовная академия, феникс, воздушно-десантные войска россии, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 18.02.2022 (обновлено: 11:27 18.02.2022)
 

"Люди растеряны". В США допустили роковую ошибку

© AP Photo / David GoldmanПрихожане молятся и плачут во время службы в церкви в Чарльстоне
Прихожане молятся и плачут во время службы в церкви в Чарльстоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / David Goldman
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Никита Бизин. В Католической церкви скандал — американский священник в течение 20 лет неправильно совершал обряд крещения, из-за чего тысячи людей формально так и не стали христианами. С подобными ситуациями сталкиваются по всему миру. О наиболее типичных ошибках и заблуждениях — в материале РИА Новости.

"Заблудший" пастырь

Двадцать лет отец Андрес Аранго выполнял обряд крещения в американском Финиксе (штат Аризона). На днях выяснилось, что он это делал не так, как полагается.
"Священник произносил "Мы крестим вас во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". А надо начинать фразу со слов "Я крещу тебя". Проблема с "мы" в том, что не община крестит человека — Иисус Христос. Только Он один председательствует во всех таинствах", — пояснил епископ Томас Олмстед.
Те, кого крестил Аранго, обеспокоились: получается, многие годы таинства, в которых они участвовали, были недействительными. Для озабоченного спасением души христианина это критически важный вопрос.
"Подобное не редкость. Все эти люди формально вне Церкви. В то же время, если они были в неведении, ответственность с них снимается — они могут креститься еще раз", — поясняет канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве, священник Сергей Тимашов.
CC BY-SA 3.0 / Peter Potrowl / Cathedral of Saints Simon and Jude in Phoenix (Arizona, USA)Собор святых Симона и Фаддея в Финиксе, США
Собор святых Симона и Фаддея в Финиксе, США - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Peter Potrowl / Cathedral of Saints Simon and Jude in Phoenix (Arizona, USA)
Собор святых Симона и Фаддея в Финиксе, США
По его словам, у католиков, помимо особой формулы, есть еще два важных требования. Во-первых, обряд совершают погружением в воду или омовением — нескольких капель, вопреки распространенным представлениям, недостаточно. Во-вторых, обязательно упоминание Троицы: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа".

Есть сомнения

Те же правила и в православии. Только там произносят: "Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь".
Однако ошибок не избежать. Бывает, что священники оговариваются или нарушают последовательность действий. Дело в том, что церковная жизнь, как объясняет духовенство, все еще восстанавливается после 70 лет государственного атеизма.
"Если священник исказил крещальную формулу или сам обряд, не стоит думать, что он сделал это сознательно и злонамеренно. Все это — по неразумению", — подчеркивает главный духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
Если верующего смутила ошибка батюшки, он может обратиться в епархию за разъяснением. А та в некоторых случаях требует повторить обряд.
"Тогда к формуле "Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь" добавляются слова "аще (если. — Прим. ред.) не крещеный", — уточняет заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
Многие думают, что Православная церковь не признает католическое и протестантское крещение. Это не так. Но есть определенные условия.
"Католиков мы принимаем через покаяние (если была конфирмация, то есть воцерковление) или через миропомазание. Протестантов же — через покаяние и миропомазание, если при совершении таинства не была изменена крещальная формула", — говорит богослов.

"Можно и без них"

Среди верующих немало заблуждений по поводу таинства. Например, считается, что крестить имеет право только священник.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрещение детей на реке Чусовой возле Князе-Владимирского храма в поселке Станционный-Полевской. 28 июля 2017
Крещение детей на реке Чусовой возле Князе-Владимирского храма в поселке Станционный-Полевской. 28 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Крещение детей на реке Чусовой возле Князе-Владимирского храма в поселке Станционный-Полевской. 28 июля 2017
"Мирянин тоже может, если он — христианин и произнес крещальную формулу. В Русской православной церкви есть чин быстрого крещения. Например, для ситуации, когда новорожденному грозит скорая смерть", — добавляет протоиерей Павел Великанов.
У греков это называется "намерением" или "воздушным крещением": мать троекратно поднимает младенца на руках.
Еще одно заблуждение: обязательно нужно два крестных родителя. "По церковным канонам достаточно одного. Двое — это сугубо российская традиция", — отмечает протоиерей Михаил Васильев.
Восприемники нужны, как ни парадоксально, в юридическом, а не духовном смысле.
"Если женщина рожает дома, свидетельство о рождении выдадут, только если у нее есть поручители, — поясняет Великанов. — Так и с теми, кто участвует в таинстве крещения".
© Фото : Константин ЛебедевТаинство Крещения
Таинство Крещения - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : Константин Лебедев
Таинство Крещения

В экстремальных условиях

Не утихают споры и насчет способа крещения. Каноны требуют погружения с головой. Однако во многих храмах банально нет купелей, тем более для взрослых.
Более того, бывают проблемы с водой. Например, в пустынной местности — том же Египте. Там, согласно хроникам, в ритуале использовали песок.
"А раннехристианские мученики порой крестились собственной кровью, — приводит исторический пример Васильев . — И тут уже было не до воды, словесных формул и длинных молитв".
Экстремальные ситуации случаются и сегодня. Отец Михаил, духовник ВДВ, побывал со своими "чадами" во многих горячих точках.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСын полка во время обряда крещения в госпитале Горловки Донецкой области
Сын полка во время обряда крещения в госпитале Горловки Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сын полка во время обряда крещения в госпитале Горловки Донецкой области
"Например, в Чечне мне приходилось одной неполной бутылкой газировки крестить по десять-пятнадцать воинов, — вспоминает он. — Взводный опорный пункт располагался на высокой горе, родников нет, воду подвозят раз в две недели. Приезжал с бронегруппой и страха ради смертного крестил их. Всего пять-семь тысяч человек за годы кампании".
Отец Михаил, как и другие священники, призывает помнить о главном: важна не формальная процедура, а мотивация и подлинная вера.
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