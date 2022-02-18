https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773597521.html
Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран
Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран - РИА Новости, 18.02.2022
Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран: где уровень коллективного иммунитета высок, власти снимают жесткие... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:13
2022-02-18T16:13
2022-02-18T16:13
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран: где уровень коллективного иммунитета высок, власти снимают жесткие ограничения."Призываю посмотреть на опыт других стран: там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, татьяна голикова
Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран
Вице-премьер Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран