https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773597521.html

Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран

Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран - РИА Новости, 18.02.2022

Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран: где уровень коллективного иммунитета высок, власти снимают жесткие... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:13

2022-02-18T16:13

2022-02-18T16:13

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

татьяна голикова

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран: где уровень коллективного иммунитета высок, власти снимают жесткие ограничения."Призываю посмотреть на опыт других стран: там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, татьяна голикова