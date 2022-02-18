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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773597521.html
Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран
Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран - РИА Новости, 18.02.2022
Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран: где уровень коллективного иммунитета высок, власти снимают жесткие... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:13
2022-02-18T16:13
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран: где уровень коллективного иммунитета высок, власти снимают жесткие ограничения."Призываю посмотреть на опыт других стран: там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595324.html
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Дарья Буймова
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, татьяна голикова
16:13 18.02.2022
 
Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран

Вице-премьер Голикова призвала обратить внимание на опыт снятия ограничений других стран

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран: где уровень коллективного иммунитета высок, власти снимают жесткие ограничения.
"Призываю посмотреть на опыт других стран: там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:07Распространение коронавируса
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 56,2%
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииТатьяна Голикова
 
 
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