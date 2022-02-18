https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773594146.html

В оперштабе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19

В оперштабе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022

В оперштабе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 61,9% до 59,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:03

2022-02-18T16:03

2022-02-18T16:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 61,9% до 59,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 61,9% до 59,7%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595884.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии