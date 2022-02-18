https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773594146.html
В оперштабе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19
В оперштабе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022
В оперштабе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 61,9% до 59,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:03
2022-02-18T16:03
2022-02-18T16:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 61,9% до 59,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 61,9% до 59,7%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
16:03 18.02.2022 (обновлено: 16:13 18.02.2022)
В оперштабе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19
В оперштабе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 до 59,7 процента