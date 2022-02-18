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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773521970.html
В Бурятии родственникам разрешили ухаживать за больными в "красных зонах"
В Бурятии родственникам разрешили ухаживать за больными в "красных зонах" - РИА Новости, 18.02.2022
В Бурятии родственникам разрешили ухаживать за больными в "красных зонах"
В Бурятии родственникам тяжелобольных пациентов разрешили ухаживать за ними в ковидных стационарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:56
2022-02-18T11:56
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. В Бурятии родственникам тяжелобольных пациентов разрешили ухаживать за ними в ковидных стационарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Ранее в СМИ появилась информация, что в Бурятии из-за нехватки персонала в "красные зоны" разрешили пускать родственников заболевших людей."Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в очередной раз посетила ковидный стационар Республиканской клинической больницы… На основе обращений родственников, которые поступают в минздрав, принято решение разрешить доступ в отделения реанимации родных и близких, желающих ухаживать за больными. Теперь они смогут помогать санитарам в уходе", - говорится в ответе ведомства.В минздраве сообщили, что решение пускать родственников не связано с дефицитом санитаров – нехватки в этом звене не наблюдается. Там подчеркнули, что для ухода за больными нужно приобрести одноразовые костюмы спецзащиты, пройти инструктаж и сдать ПЦР-тест. В ведомстве отметили, что такой подход является важной частью лечения - пациенты быстрее пойдут на поправку, если рядом с ними будут родные.
https://ria.ru/20220218/verkhnevolzhe-1773509182.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика бурятия
11:56 18.02.2022
 
В Бурятии родственникам разрешили ухаживать за больными в "красных зонах"

В Бурятии родственникам разрешили ухаживать за больными COVID-19 в стационарах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону"
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник у входа в "красную зону". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. В Бурятии родственникам тяжелобольных пациентов разрешили ухаживать за ними в ковидных стационарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Бурятии из-за нехватки персонала в "красные зоны" разрешили пускать родственников заболевших людей.
Центр амбулаторной помощи и диагностики COVID-19 в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:22Тверская область
В Верхневолжье увеличено число центров для больных коронавирусом
"Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в очередной раз посетила ковидный стационар Республиканской клинической больницы… На основе обращений родственников, которые поступают в минздрав, принято решение разрешить доступ в отделения реанимации родных и близких, желающих ухаживать за больными. Теперь они смогут помогать санитарам в уходе", - говорится в ответе ведомства.
В минздраве сообщили, что решение пускать родственников не связано с дефицитом санитаров – нехватки в этом звене не наблюдается. Там подчеркнули, что для ухода за больными нужно приобрести одноразовые костюмы спецзащиты, пройти инструктаж и сдать ПЦР-тест. В ведомстве отметили, что такой подход является важной частью лечения - пациенты быстрее пойдут на поправку, если рядом с ними будут родные.
Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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