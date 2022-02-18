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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/koronavirus-1773508537.html
В Москве за сутки госпитализировали 884 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 884 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 884 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 8 308 новых случаев COVID, госпитализированы 884 человека с COVID, на ИВЛ находится 581 человек, умерли 86, сообщается на портале... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:18
2022-02-18T11:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 8 308 новых случаев COVID, госпитализированы 884 человека с COVID, на ИВЛ находится 581 человек, умерли 86, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 8 308, 884 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 38 981, 86 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 650 927 случаев коронавируса, выздоровели 2 363 212 человек, умерли из-за COVID 40 444 человека.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
11:18 18.02.2022 (обновлено: 11:38 18.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 884 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 8308 новых случаев COVID-19, умерли 86 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 8 308 новых случаев COVID, госпитализированы 884 человека с COVID, на ИВЛ находится 581 человек, умерли 86, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 8 308, 884 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 38 981, 86 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 650 927 случаев коронавируса, выздоровели 2 363 212 человек, умерли из-за COVID 40 444 человека.
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