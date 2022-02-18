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Композитор Виктор Дробыш встретится с друзьями на концерте "Будут все!"

Композитор Виктор Дробыш встретится с друзьями на концерте "Будут все!" - РИА Новости, 18.02.2022

Композитор Виктор Дробыш встретится с друзьями на концерте "Будут все!"

В пространстве "ВТБ Арена" 26 февраля ожидается фееричное музыкальное шоу, где соберутся друзья маэстро Виктора Дробыша. Они представят лучшие композиции за его РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:41

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2022-02-18T14:43

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МОСКВА, 18 фев - Пресс-служба группы "Земляне". В пространстве "ВТБ Арена" 26 февраля ожидается фееричное музыкальное шоу, где соберутся друзья маэстро Виктора Дробыша. Они представят лучшие композиции за его авторством в рамках юбилейного концерта "Будут все!". Также к ним присоединится культовая рок-группа "Земляне", пребывание в которой стало трамплином для карьеры Дробыша в музыке.Сейчас публика знает Виктора как талантливого композитора, создавшего хиты для многих звёзд отечественной эстрады. Но не всем поклонникам музыкального гения Дробыша известно то, что его путь в творчестве начался с рок-группы "Земляне", имя которой прогремело на весь Советский Союз в конце 1970-х годов.Сам композитор вспомнил, что уже в начале 80-х годов в Ленинграде не существовало человека, который бы не знал о данном коллективе и о его основателях — Владимире Киселёве и Игоре Романове.Исполниться детской мечте помогла музыка. Во время обучения в музыкальном училище при консерватории в Ленинграде молодой рокер начал подрабатывать в ночном баре. Там и произошла судьбоносная встреча с "Землянами". Музыканты предложили ему присоединиться к группе и Дробыш, не раздумывая, согласился. Таким образом он примкнул к культовому коллективу и несколько лет гастролировал с ним по стране.В 1987 году уже экс-гитарист "Землян" Романов основал свой коллектив, названный "Союз", в который вошёл и Дробыш. Игорь поделился воспоминаниями о том времени.Романов вспоминает этот период как несколько плодотворных лет, когда музыканты создали много хороших песен. Также Дробыш исполнял партии на клавишных в сольных композициях артиста. Выступая в рамках тура "Снова вместе", когда несколько коллективов разъезжали по городам, "Союзу" и "Землянам" удалось пересечься.Таким образом, однажды Виктор всё-таки прогулялся по родному Колпино вместе с Игорем. Теперь, спустя почти 40 лет композитор не теряет связь со своими когда-то наставниками — Киселёвым и Романовым. В юности Дробыш смог почерпнуть от них не только музыкальные навыки.Знания, полученные им от артистов, дали музыканту полезный опыт. Позже вместе с Владимиром он работал в группе "Санкт-Петербург — 2".Дробыш подчеркнул, что для него будет огромной честью снова постоять со своими учителями на одной сцене в рамках юбилейного концерта "Будут все!".Отцы-основатели "Землян", в прошлом году присоединившиеся к легендарной рок-группе, 26 февраля предстанут перед зрителями вместе с другими друзьями музыкального маэстро. Любимые публикой хиты Виктора Дробыша исполнят Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Диана Арбенина, Zivert, Наргиз, Алексей Чумаков, Кристина Орбакайте, Maruv, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, группа "Тутси" и другие легенды классической и современной эстрады.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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