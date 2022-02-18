https://ria.ru/20220218/kino-1773527115.html

Минкульт сможет дать до ста миллионов на производство национального фильма

Минкульт сможет дать до ста миллионов на производство национального фильма - РИА Новости, 18.02.2022

Минкульт сможет дать до ста миллионов на производство национального фильма

Минкультуры РФ объявило о начале отбора организаций кинематографии на предоставление субсидий на производство национальных фильмов, в частности, игрового,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:11

2022-02-18T12:11

2022-02-18T12:11

культура

новости культуры

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минкультуры РФ объявило о начале отбора организаций кинематографии на предоставление субсидий на производство национальных фильмов, в частности, игрового, неигрового и анимационного кино, сообщили в пресс-службе ведомства.В сообщении отмечается, что сбор заявок стартует 21 февраля и продлится до начала мая в зависимости от направления поддержки. Ориентировочно к июню будут выбраны фильмы, которые получат финансирование.Конкурс на предоставление субсидий на производство национальных фильмов ежегодно проводится по трем направлениям производства - это игровое, документальное и анимационное кино.В текущем году впервые определен единый максимальный размер субсидии для игровых фильмов - до 100 миллионов рублей на проект. Примечательно, что ранее допустимый размер субсидии на производство авторского фильма, не превышавший 50 миллионов рублей, был меньше субсидии на создание детского или социально-значимого фильма, максимальный размер которой был 70 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии на производство игрового дебютного фильма увеличен до 50 миллионов, ранее он был ограничен 30 миллионами.В 2022 году в игровом кино будут отобраны авторские и экспериментальные фильмов, детские фильмы, фильмы социально значимой тематики, проекты совместного производства с миноритарным участием России и дебютов. В неигровом кино отберут короткометражные, полнометражные, научно-популярные фильмы, фильмы совместного производства с миноритарным участием России и дебютных фильмов. В направлении "анимационное кино" на получение субсидии смогут претендовать короткометражные фильмы, сериалы, а также миноритарная копродукция и дебюты.В этом году появилось нововведение, а именно отбор на завершение производства игровых фильмов для поддержки проектов, у которых съемочный период закончился или съемки находятся в завершающей стадии. В этом случае размер субсидии составит до 30 миллионов рублей для проекта.Будут организованы очные защиты, трансляция которых будет проходить на сайте Минкультуры России. Стоит отметить, что впервые питчинги пройдут для анимационных сериалов. В середине марта планируется провести онлайн-сессию вопросов и ответов о процедуре получения субсидий на производство национальных фильмов.

https://ria.ru/20220217/kino-1773147170.html

https://ria.ru/20220208/boksbalet-1771731483.html

https://ria.ru/20220210/kino-1771934680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)