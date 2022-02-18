https://ria.ru/20220218/kiberprestupnost-1773575394.html

Медведев рассказал об обсуждении в ООН конвенции против киберпреступности

Медведев рассказал об обсуждении в ООН конвенции против киберпреступности - РИА Новости, 18.02.2022

Медведев рассказал об обсуждении в ООН конвенции против киберпреступности

Нужно активизировать участие России на площадке ООН в обсуждении проекта Конвенции по противодействию использованию IT- технологий в преступных целях,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:57

2022-02-18T14:57

2022-02-18T14:57

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нужно активизировать участие России на площадке ООН в обсуждении проекта Конвенции по противодействию использованию IT- технологий в преступных целях, продвигать российский подход, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.На совещании по вопросу "О формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере" он напомнил, что в 2019 году под эгидой ООН по инициативе РФ был создан специальный межправительственный комитет экспертов, который приступил к разработке международной конвенции о противодействии использованию IT-технологий в преступных целях. В прошлом году Россия представила свой проект этого документа, добавил Медведев."Понятно, что нужно его энергичнее продвигать, при подготовке итоговой версии проекта конвенции, активизировать наше участие в переговорном процессе на площадке ООН", - сказал он.По словам Медведева, это позволит расширить круг сторонников российских подходов."Здесь все далеко не так просто. Мы понимаем, что есть разные полюса. Есть страны, которые активно не хотели бы продвижения наших подходов, который хотят свои продвигать, там по разным соображениям", - сказал он.Медведев также обратил внимание на то, что есть и цифровой суверенитет государств и режим равных прав в управлении интернетом.

https://ria.ru/20211222/kiberprestupleniya-1764832102.html

https://ria.ru/20210707/putin-1740210682.html

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россия, оон, в мире, дмитрий медведев