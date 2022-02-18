https://ria.ru/20220218/kiberbezopasnost-1773565601.html

Медведев отметил успехи работы России и США в борьбе с киберпреступностью

Медведев отметил успехи работы России и США в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 18.02.2022

Медведев отметил успехи работы России и США в борьбе с киберпреступностью

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал об успехах совместной работы РФ и США в борьбе с киберпреступностью, отметив, что удалось пресечь... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:16

2022-02-18T14:16

2022-02-18T14:16

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал об успехах совместной работы РФ и США в борьбе с киберпреступностью, отметив, что удалось пресечь деятельность ряда компаний и группировок.Он выразил надежду, что американская сторона понимает важность этой работы, и сотрудничество стран будет развиваться."У нас есть такой сложный партнер, как Соединённые Штаты Америки. Тем не менее, несмотря на текущие проблемы, их очень много, …тем не менее, есть определенные здесь достижения последнего времени", - сказал Медведев на совещании о формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере.По его словам, речь идет о работе в рамках российско-американской рабочей группы."В результате удалось пресечь там целый ряд компаний и деятельность группировок, которые занимались киберпреступлениями. Такое взаимодействие, конечно, желательно развивать. Хотя, скажем прямо, это зависит не только от нас, но и от американских коллег, которые на словах говорят, что они ко многому готовы, но на самом деле все сложнее. Надеемся, что они ценность этой работы тоже понимают", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220126/kiberprestupnost-1769532585.html

https://ria.ru/20220218/kiberbezopasnost-1773562764.html

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в мире, россия, сша, дмитрий медведев