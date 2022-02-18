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Медведев отметил успехи работы России и США в борьбе с киберпреступностью
Медведев отметил успехи работы России и США в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 18.02.2022
Медведев отметил успехи работы России и США в борьбе с киберпреступностью
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал об успехах совместной работы РФ и США в борьбе с киберпреступностью, отметив, что удалось пресечь... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:16
2022-02-18T14:16
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал об успехах совместной работы РФ и США в борьбе с киберпреступностью, отметив, что удалось пресечь деятельность ряда компаний и группировок.Он выразил надежду, что американская сторона понимает важность этой работы, и сотрудничество стран будет развиваться."У нас есть такой сложный партнер, как Соединённые Штаты Америки. Тем не менее, несмотря на текущие проблемы, их очень много, …тем не менее, есть определенные здесь достижения последнего времени", - сказал Медведев на совещании о формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере.По его словам, речь идет о работе в рамках российско-американской рабочей группы."В результате удалось пресечь там целый ряд компаний и деятельность группировок, которые занимались киберпреступлениями. Такое взаимодействие, конечно, желательно развивать. Хотя, скажем прямо, это зависит не только от нас, но и от американских коллег, которые на словах говорят, что они ко многому готовы, но на самом деле все сложнее. Надеемся, что они ценность этой работы тоже понимают", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220126/kiberprestupnost-1769532585.html
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в мире, россия, сша, дмитрий медведев
14:16 18.02.2022
 
Медведев отметил успехи работы России и США в борьбе с киберпреступностью

Замглавы Совбеза Медведев отметил успехи работы России и США в борьбе с киберпреступностью

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал об успехах совместной работы РФ и США в борьбе с киберпреступностью, отметив, что удалось пресечь деятельность ряда компаний и группировок.
Он выразил надежду, что американская сторона понимает важность этой работы, и сотрудничество стран будет развиваться.
Компьютеры - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 04:08
Постпредство России заявило, что США саботируют борьбу с киберпреступностью
"У нас есть такой сложный партнер, как Соединённые Штаты Америки. Тем не менее, несмотря на текущие проблемы, их очень много, …тем не менее, есть определенные здесь достижения последнего времени", - сказал Медведев на совещании о формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере.
По его словам, речь идет о работе в рамках российско-американской рабочей группы.
"В результате удалось пресечь там целый ряд компаний и деятельность группировок, которые занимались киберпреступлениями. Такое взаимодействие, конечно, желательно развивать. Хотя, скажем прямо, это зависит не только от нас, но и от американских коллег, которые на словах говорят, что они ко многому готовы, но на самом деле все сложнее. Надеемся, что они ценность этой работы тоже понимают", - добавил Медведев.
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:09
Медведев рассказал о кооперации в борьбе с киберпреступностью
 
В миреРоссияСШАДмитрий Медведев
 
 
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