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В Калининграде появится новый инновационный НТЦ
В Калининграде появится новый инновационный НТЦ - РИА Новости, 18.02.2022
В Калининграде появится новый инновационный НТЦ
Правительство РФ утвердило постановление о создании научно-технологического центра (ИНТЦ) "Балтийская долина - Хьюмантек" в Калининграде, сообщает кабмин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:28
2022-02-18T09:28
общество
михаил мишустин
россия
калининград
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании научно-технологического центра (ИНТЦ) "Балтийская долина - Хьюмантек" в Калининграде, сообщает кабмин."В Калининграде появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Балтийская долина – Хьюмантек". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Основными направлениями деятельности центра станут разработка продуктов и технологий, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также чистая энергетика и технологии конструирования.Отмечается, что реализация проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции, увеличив ее долю в общем объеме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, а также созданию новых рабочих мест.Закон о технологических долинах был принят в России в 2017 году. Он предполагает создание сети таких центров. Они, в свою очередь, станут частью единой экосистемы, которая позволит приблизить разработки учёных к запросам экономики и стимулировать развитие технологий, добавляет кабмин.
https://ria.ru/20220119/kaliningral-1768537068.html
https://ria.ru/20220103/kaliningrad-1766466880.html
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общество, михаил мишустин, россия, калининград
09:28 18.02.2022
 
В Калининграде появится новый инновационный НТЦ

В Калининграде появится новый инновационный НТЦ "Балтийская долина - Хьюмантек"

© РИА Новости / Михаил ГоленковПлощадь победы и кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
Площадь победы и кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Площадь победы и кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании научно-технологического центра (ИНТЦ) "Балтийская долина - Хьюмантек" в Калининграде, сообщает кабмин.
Калининграде появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Балтийская долина – Хьюмантек". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Основными направлениями деятельности центра станут разработка продуктов и технологий, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также чистая энергетика и технологии конструирования.
Отмечается, что реализация проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции, увеличив ее долю в общем объеме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, а также созданию новых рабочих мест.
Закон о технологических долинах был принят в России в 2017 году. Он предполагает создание сети таких центров. Они, в свою очередь, станут частью единой экосистемы, которая позволит приблизить разработки учёных к запросам экономики и стимулировать развитие технологий, добавляет кабмин.
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