https://ria.ru/20220218/kaliningrad-1773486109.html

В Калининграде появится новый инновационный НТЦ

В Калининграде появится новый инновационный НТЦ - РИА Новости, 18.02.2022

В Калининграде появится новый инновационный НТЦ

Правительство РФ утвердило постановление о создании научно-технологического центра (ИНТЦ) "Балтийская долина - Хьюмантек" в Калининграде, сообщает кабмин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:28

2022-02-18T09:28

2022-02-18T09:28

общество

михаил мишустин

россия

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384059_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_ff533e6f7353ed71729696970196619d.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании научно-технологического центра (ИНТЦ) "Балтийская долина - Хьюмантек" в Калининграде, сообщает кабмин."В Калининграде появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Балтийская долина – Хьюмантек". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Основными направлениями деятельности центра станут разработка продуктов и технологий, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также чистая энергетика и технологии конструирования.Отмечается, что реализация проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции, увеличив ее долю в общем объеме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, а также созданию новых рабочих мест.Закон о технологических долинах был принят в России в 2017 году. Он предполагает создание сети таких центров. Они, в свою очередь, станут частью единой экосистемы, которая позволит приблизить разработки учёных к запросам экономики и стимулировать развитие технологий, добавляет кабмин.

https://ria.ru/20220119/kaliningral-1768537068.html

https://ria.ru/20220103/kaliningrad-1766466880.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, россия, калининград