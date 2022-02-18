В Калининграде появится новый инновационный НТЦ
В Калининграде появится новый инновационный НТЦ "Балтийская долина - Хьюмантек"
Площадь победы и кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании научно-технологического центра (ИНТЦ) "Балтийская долина - Хьюмантек" в Калининграде, сообщает кабмин.
"В Калининграде появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Балтийская долина – Хьюмантек". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
19 января, 18:30ТуризмАэропорт Калининграда установил рекорд по пассажиропотоку
Основными направлениями деятельности центра станут разработка продуктов и технологий, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также чистая энергетика и технологии конструирования.
Отмечается, что реализация проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции, увеличив ее долю в общем объеме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, а также созданию новых рабочих мест.
Закон о технологических долинах был принят в России в 2017 году. Он предполагает создание сети таких центров. Они, в свою очередь, станут частью единой экосистемы, которая позволит приблизить разработки учёных к запросам экономики и стимулировать развитие технологий, добавляет кабмин.