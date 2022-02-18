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https://ria.ru/20220218/izbienie-1773582976.html
В Екатеринбурге арестовали двух подростков, подозреваемых в избиении женщин
В Екатеринбурге арестовали двух подростков, подозреваемых в избиении женщин - РИА Новости, 18.02.2022
В Екатеринбурге арестовали двух подростков, подозреваемых в избиении женщин
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля двоих подростков по делу об избиении женщин на остановке, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:25
2022-02-18T15:56
происшествия
евгений куйвашев
россия
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля двоих подростков по делу об избиении женщин на остановке, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.По версии следствия, вечером 11 февраля подростки начали приставать в автобусе к жительнице уральской столицы, а затем, выйдя на остановке, напали на девушку и ее мать, которая пришла встретить дочь. Задержаны были двое подозреваемых – местные студенты колледжа 2004 и 2005 годов рождения."Обвинение обоим уже предъявлено: одному по части 2 статьи 213 (Хулиганство, совершенное группой лиц), второму - по части 2 статьи 213 и статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Оба уже под стражей по решению суда до 12 апреля включительно", - говорится в сообщении.Как отметили в СУСК, уголовные дела соединены в одно производство, наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений - вплоть до семи лет лишения свободы.Как ранее написал в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга. После этого резонансного происшествия губернатор заявил, что нападения на местных жителей будут жестко пресекаться, поручил провести встречу с диаспорами. Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински в разговоре с РИА Новости извинился перед женщинами, "которые пострадали от рук нашего земляка".
https://ria.ru/20220217/izbienie-1773272261.html
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россия
свердловская область
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происшествия, евгений куйвашев, россия, свердловская область, екатеринбург
15:25 18.02.2022 (обновлено: 15:56 18.02.2022)
 
В Екатеринбурге арестовали двух подростков, подозреваемых в избиении женщин

В Екатеринбурге двух подростков, подозреваемых в избиении женщин, арестовали до 12 апреля

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля двоих подростков по делу об избиении женщин на остановке, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.
По версии следствия, вечером 11 февраля подростки начали приставать в автобусе к жительнице уральской столицы, а затем, выйдя на остановке, напали на девушку и ее мать, которая пришла встретить дочь. Задержаны были двое подозреваемых – местные студенты колледжа 2004 и 2005 годов рождения.
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"Обвинение обоим уже предъявлено: одному по части 2 статьи 213 (Хулиганство, совершенное группой лиц), второму - по части 2 статьи 213 и статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Оба уже под стражей по решению суда до 12 апреля включительно", - говорится в сообщении.
Как отметили в СУСК, уголовные дела соединены в одно производство, наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений - вплоть до семи лет лишения свободы.
Как ранее написал в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга. После этого резонансного происшествия губернатор заявил, что нападения на местных жителей будут жестко пресекаться, поручил провести встречу с диаспорами. Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински в разговоре с РИА Новости извинился перед женщинами, "которые пострадали от рук нашего земляка".
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