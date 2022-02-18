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Две новые организации пополнили реестр СМИ-иноагентов
Две новые организации пополнили реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 18.02.2022
Две новые организации пополнили реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные ранее включенными в данный перечень... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:58
2022-02-18T21:58
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные ранее включенными в данный перечень организациями, следует из соответствующего реестра министерства.Как следует из реестра Минюста, в данный перечень 18 февраля были включены "ООО "Новогодний выпуск"* и ООО "Процесс 2021"*.ООО "Процесс 2021" создано ранее включенным в реестр СМИ-иноагентов латвийским Istories fonds, а ООО "Новогодний выпуск" - Андреем Алексеевым, также признанным иноагентом.Ведомство отмечает, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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Дарья Буймова
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
21:58 18.02.2022
 
Две новые организации пополнили реестр СМИ-иноагентов

"ООО "Новогодний выпуск"* и ООО "Процесс 2021"* пополнили реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные ранее включенными в данный перечень организациями, следует из соответствующего реестра министерства.
Как следует из реестра Минюста, в данный перечень 18 февраля были включены "ООО "Новогодний выпуск"* и ООО "Процесс 2021"*.
ООО "Процесс 2021" создано ранее включенным в реестр СМИ-иноагентов латвийским Istories fonds, а ООО "Новогодний выпуск" - Андреем Алексеевым, также признанным иноагентом.
Ведомство отмечает, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 21:39
Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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