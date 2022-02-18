Две новые организации пополнили реестр СМИ-иноагентов
"ООО "Новогодний выпуск"* и ООО "Процесс 2021"* пополнили реестр СМИ-иноагентов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные ранее включенными в данный перечень организациями, следует из соответствующего реестра министерства.
Как следует из реестра Минюста, в данный перечень 18 февраля были включены "ООО "Новогодний выпуск"* и ООО "Процесс 2021"*.
ООО "Процесс 2021" создано ранее включенным в реестр СМИ-иноагентов латвийским Istories fonds, а ООО "Новогодний выпуск" - Андреем Алексеевым, также признанным иноагентом.
Ведомство отмечает, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
11 февраля, 21:39Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов
Опубликовано: Дарья Буймова