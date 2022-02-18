https://ria.ru/20220218/inoagenty-1773687702.html

Две новые организации пополнили реестр СМИ-иноагентов

Две новые организации пополнили реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 18.02.2022

Две новые организации пополнили реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные ранее включенными в данный перечень... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:58

2022-02-18T21:58

2022-02-18T21:58

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные ранее включенными в данный перечень организациями, следует из соответствующего реестра министерства.Как следует из реестра Минюста, в данный перечень 18 февраля были включены "ООО "Новогодний выпуск"* и ООО "Процесс 2021"*.ООО "Процесс 2021" создано ранее включенным в реестр СМИ-иноагентов латвийским Istories fonds, а ООО "Новогодний выпуск" - Андреем Алексеевым, также признанным иноагентом.Ведомство отмечает, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220211/reestr-1772381894.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, министерство юстиции рф (минюст россии)