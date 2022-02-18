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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595324.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 56,2%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 56,2% - РИА Новости, 18.02.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 56,2%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился с 59,5% до 56,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:07
2022-02-18T16:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился с 59,5% до 56,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 18 февраля коллективный иммунитет 56,2%",- сообщается на сайте в разделе о столице.По состоянию на 11 февраля этот показатель составлял 59,5%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%."Вакцинация первым компонентом - 7 285 060, полная вакцинация - 6 926 298", - отмечается на сайте.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:07 18.02.2022 (обновлено: 16:11 18.02.2022)
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 56,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился с 59,5 до 56,2 процента

© РИА Новости / Валерий МельниковПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился с 59,5% до 56,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 18 февраля коллективный иммунитет 56,2%",- сообщается на сайте в разделе о столице.
По состоянию на 11 февраля этот показатель составлял 59,5%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.
"Вакцинация первым компонентом - 7 285 060, полная вакцинация - 6 926 298", - отмечается на сайте.
 
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