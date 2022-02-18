https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595324.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 56,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 56,2% - РИА Новости, 18.02.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 56,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился с 59,5% до 56,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:07

2022-02-18T16:07

2022-02-18T16:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился с 59,5% до 56,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 18 февраля коллективный иммунитет 56,2%",- сообщается на сайте в разделе о столице.По состоянию на 11 февраля этот показатель составлял 59,5%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%."Вакцинация первым компонентом - 7 285 060, полная вакцинация - 6 926 298", - отмечается на сайте.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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