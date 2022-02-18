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Глава Гвинеи-Бисау рассказал, как пережил атаку на правительство
Глава Гвинеи-Бисау рассказал, как пережил атаку на правительство - РИА Новости, 18.02.2022
Глава Гвинеи-Бисау рассказал, как пережил атаку на правительство
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало рассказал, что в ходе нападения неизвестных на правительство и предполагаемой попытки госпереворота... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:38
2022-02-18T11:38
в мире
эммануэль макрон
гвинея-бисау
франция
бисау
умаро сиссоко эмбало
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало рассказал, что в ходе нападения неизвестных на правительство и предполагаемой попытки госпереворота забаррикадировался в своем кабинете с автоматом Калашникова в руках.Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где в это время проходило заседание совета министров с участием первых лиц государства. Стрельба длилась пять часов, в результате погибли 11 человек.Как рассказал лидер страны изданию Jeune Afrique, во время атаки он "испугался". Как только в здании правительства собрался неполный совет министров, послышались выстрелы из РПГ-7 и автоматов Калашникова, отметил лидер. По его словам, орудовали "около 30 военных Гвинеи-Бисау в балаклавах и примерно десять наемников из Казаманса (сенегальских сепаратистов - ред.) в штатском".По словам Сисоку Эмбало, боевики находились в 20 метрах от его кабинета. Они призывали всех убить и не оставлять заложников. За время контратаки президенту Гвинеи-Бисау позвонили лидеры ряда африканских стран, президенты Португалии Марселу Ребелу ди Соуза и Франции Эммануэль Макрон.Как указал президент, "настоящими виновными" в нападении являются наркоторговцы во главе с бывшим адмиралом Бубо На Чуто."Я сумел превратить свой страх в силу и популярность. Когда гвардия вывела меня из офиса, на улице я столкнулся с отрядом из сотни молодых людей без оружия, которые его требовали, чтобы защитить меня. Они были готовы за меня умереть", - заверил Умаро Сисоку Эмбало.
https://ria.ru/20220202/gosperevorot-1770766117.html
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в мире, эммануэль макрон, гвинея-бисау, франция, бисау, умаро сиссоко эмбало
11:38 18.02.2022
 
Глава Гвинеи-Бисау рассказал, как пережил атаку на правительство

Президент Гвинеи-Бисау заявил, что пережил атаку на правительство с "калашниковым" в руках

Умаро Сиссоко Эмбало
Умаро Сиссоко Эмбало
Умаро Сиссоко Эмбало. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало рассказал, что в ходе нападения неизвестных на правительство и предполагаемой попытки госпереворота забаррикадировался в своем кабинете с автоматом Калашникова в руках.
Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где в это время проходило заседание совета министров с участием первых лиц государства. Стрельба длилась пять часов, в результате погибли 11 человек.
Улицы Гвинеи-Бисау
2 февраля, 23:13
В Гвинее-Бисау погибли одиннадцать человек при попытке госпереворота
Как рассказал лидер страны изданию Jeune Afrique, во время атаки он "испугался". Как только в здании правительства собрался неполный совет министров, послышались выстрелы из РПГ-7 и автоматов Калашникова, отметил лидер. По его словам, орудовали "около 30 военных Гвинеи-Бисау в балаклавах и примерно десять наемников из Казаманса (сенегальских сепаратистов - ред.) в штатском".
"В зале совета наступила полная паника. Все пытались убежать или спрятаться. Я забаррикадировался в своем кабинете с "калашниковым" в руке. Я не из тех, кто убегает и перепрыгивает через стену. Я генерал. Со мной были мой адъютант, два телохранителя и министр юстиции, которого я хотел защитить", - заявил президент Гвинеи-Бисау.
По словам Сисоку Эмбало, боевики находились в 20 метрах от его кабинета. Они призывали всех убить и не оставлять заложников. За время контратаки президенту Гвинеи-Бисау позвонили лидеры ряда африканских стран, президенты Португалии Марселу Ребелу ди Соуза и Франции Эммануэль Макрон.
Как указал президент, "настоящими виновными" в нападении являются наркоторговцы во главе с бывшим адмиралом Бубо На Чуто.
"Я сумел превратить свой страх в силу и популярность. Когда гвардия вывела меня из офиса, на улице я столкнулся с отрядом из сотни молодых людей без оружия, которые его требовали, чтобы защитить меня. Они были готовы за меня умереть", - заверил Умаро Сисоку Эмбало.
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 01:35
Президент Гвинеи-Бисау заявил об аресте некоторых мятежников
 
В миреЭммануэль МакронГвинея-БисауФранцияБисауУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
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