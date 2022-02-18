https://ria.ru/20220218/gladkov-1773499905.html

Собянин поздравил Гладкова с днем рождения

Собянин поздравил Гладкова с днем рождения - РИА Новости, 18.02.2022

Собянин поздравил Гладкова с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Геннадия Гладкова, автора музыки к мультфильмам и фильмам, таким как "Малыш и Карлсон",... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:46

2022-02-18T10:46

2022-02-18T10:46

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Геннадия Гладкова, автора музыки к мультфильмам и фильмам, таким как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", и назвал его композитором огромного таланта, телеграмма опубликована на сайте мэра столицы.В завершение поздравления мэр пожелал артисту доброго здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия.Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Композитор написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок.С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года — народным артистом России.

https://ria.ru/20200218/1564867715.html

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новости культуры, геннадий гладков, музыка, кино и сериалы