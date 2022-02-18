https://ria.ru/20220218/gladkov-1773499905.html
Собянин поздравил Гладкова с днем рождения
Собянин поздравил Гладкова с днем рождения - РИА Новости, 18.02.2022
Собянин поздравил Гладкова с днем рождения
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Геннадия Гладкова, автора музыки к мультфильмам и фильмам, таким как "Малыш и Карлсон",... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:46
2022-02-18T10:46
2022-02-18T10:46
культура
новости культуры
геннадий гладков
музыка
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20976/69/209766930_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_f59b9a04e969ab5981ddf52117089c78.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Геннадия Гладкова, автора музыки к мультфильмам и фильмам, таким как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", и назвал его композитором огромного таланта, телеграмма опубликована на сайте мэра столицы.В завершение поздравления мэр пожелал артисту доброго здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия.Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Композитор написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок.С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года — народным артистом России.
https://ria.ru/20200218/1564867715.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20976/69/209766930_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_0ff468f6be7c70ec13db35a9e34955f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, геннадий гладков, музыка, кино и сериалы
Собянин поздравил Гладкова с днем рождения
Собянин поздравил Гладкова с днем рождения, назвав его композитором огромного таланта
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Геннадия Гладкова, автора музыки к мультфильмам и фильмам, таким как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", и назвал его композитором огромного таланта, телеграмма опубликована на сайте мэра столицы.
"Композитор огромного таланта, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши замечательные произведения покорили сердца миллионов слушателей, украсили десятки любимых мультфильмов, пополнили золотую музыкальную коллекцию нашего кино", - сказал Собянин.
В завершение поздравления мэр пожелал артисту доброго здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия.
Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Композитор написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок.
С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года — народным артистом России.