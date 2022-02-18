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В России признали нежелательной организацию "Свободный Идель-Урал"*
В России признали нежелательной организацию "Свободный Идель-Урал"* - РИА Новости, 18.02.2022
В России признали нежелательной организацию "Свободный Идель-Урал"*
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской организации "Свободный Идель-Урал"*, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:04
2022-02-18T12:09
общество
россия
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской организации "Свободный Идель-Урал"*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЛЬНИЙ ІДЕЛЬ-УРАЛ" (ГО "ІДЕЛЬ") ("СВОБОДНЫЙ ИДЕЛЬ–УРАЛ", "Свободный Идель-Урал") (Украина)*", - говорится в сообщении.В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность этой организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/minyust-1771150244.html
https://ria.ru/20220204/minyust-1771133519.html
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общество, россия, украина, генеральная прокуратура рф
12:04 18.02.2022 (обновлено: 12:09 18.02.2022)
 
В России признали нежелательной организацию "Свободный Идель-Урал"*

В России признали нежелательной украинскую организацию "Свободный Идель-Урал"*

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской организации "Свободный Идель-Урал"*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЛЬНИЙ ІДЕЛЬ-УРАЛ" (ГО "ІДЕЛЬ") ("СВОБОДНЫЙ ИДЕЛЬ–УРАЛ", "Свободный Идель-Урал") (Украина)*", - говорится в сообщении.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 19:25В России
Минюст признал польскую организацию нежелательной в России
В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность этой организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 18:09
Минюст включил в список нежелательных НПО WOT Foundation*
 
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