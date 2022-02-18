https://ria.ru/20220218/genprokuratura-1773524686.html

В России признали нежелательной организацию "Свободный Идель-Урал"*

В России признали нежелательной организацию "Свободный Идель-Урал"* - РИА Новости, 18.02.2022

В России признали нежелательной организацию "Свободный Идель-Урал"*

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской организации "Свободный Идель-Урал"*, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:04

2022-02-18T12:04

2022-02-18T12:09

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской организации "Свободный Идель-Урал"*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЛЬНИЙ ІДЕЛЬ-УРАЛ" (ГО "ІДЕЛЬ") ("СВОБОДНЫЙ ИДЕЛЬ–УРАЛ", "Свободный Идель-Урал") (Украина)*", - говорится в сообщении.В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность этой организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/minyust-1771150244.html

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общество, россия, украина, генеральная прокуратура рф